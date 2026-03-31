UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığı (HP) ödeneğini “budamak” amacıyla hazırladığı ve kamuoyunda tartışmalara yol açan yasa tasarısının, Meclis Komitesi’nden geçirilerek Genel Kurul gündemine alınması, 62 örgütü ayağa kaldırdı.

Dün itibarıyla tüm kamu kurumlarında süresiz grev uygulaması başlatıldı. Sendikalar, hükümetin söz konusu düzenlemesini geri çekmesi talebiyle ülke genelinde geniş katılımlı bir eylem süreci başlattı.

Eylemler çerçevesinde sendikalar, dün sabah Citoen Işıkları, Sivil Savunma Çemberi (İrsen Küçük Ortaokulu önü) ve Mor Çember (Kalın Yol) olmak üzere üç farklı noktada toplandı. Üç ayrı koldan ilerleyen gruplar buradan Meclis'e yürüdü.

Meclis önünde "Direne direne kazanacağız" sloganı atan eylemciler, polis barikatını aşarak Meclis'e girdi.

Binlerce emekçi ile polis arasında arbede yaşandı. Kalabalığı dağıtmak için çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla, coplarla, biber gazı ve tazyikli suyla eylemcilere müdahale etti. Polisin tepkisine karşı eylemciler Meclis'e taş fırlattı. Taş isabet eden bazı polisler tedavi altına alındı.

Ayrıca taşlardan meclis binası ve itfaiye aracının da camı kırıldı.

Müdahale sırasında hem eylemciler hem de polisler biber gazından etkilendi.

Olaylarda yaralanan ve tutuklanan vatandaşlar oldu. Polis, KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel'i de yaka paça içeri aldı.

Bölgeye takviye polis ekipleri ve Özel Harekat sevk edildi.

Eylemciler, "Faşizme karşı omuz omuza" "Hükümet istifa" sloganları attı.

Hükümetin önce sendikaları görüşmeye davet edip ardından bu görüşmeyi iptal ederek kendi aralarında toplantıya geçmesi, Meclis önündeki tansiyonu daha da yükseltti.

Sendika başkanlarının, “hükümet görüşmeye çağırdı” şeklindeki bildirimi karşısında eylemciler, “müzakere değil, istifa istiyoruz! Bir yasayı çekerek yolsuzluklarını örtemezler” ifadeleriyle müzakere girişimine isyan etti. Buna karşın sendika başkanları hükümet ile görüşmek üzere meclise girdi.

Ancak Hükümet ile sendikalar arasındaki görüşme sonuçsuz kaldı, Meclis önüne çıkan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, "Başbakan grubunu toplayacakmış, biz de sizi topluyoruz, yürüyün içeri giriyoruz" dedi, bazı eylemciler polis barikatını aşarak Meclis binasına girdi.