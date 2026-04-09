Cumhuriyet Meclisi saat 04.00 sularında çalışmalarına ara verdi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, meclis çalışanlarının yorulduğu gerekçesiyle oturumu kapatarak bir sonraki oturumun pazartesi yapılacağını açıkladı.

Bilindiği üzere hükümet hayat pahalılığı ile ilgili yeniden düzenlenmiş yasa tasarısını meclisten geçirmeye çalışıyor, CTP ise sabaha kadar konuşma alarak tasarının geçmesini engellemeye çalışıyordu. Böylelikle hükümet meclisten herhangi yasa geçiremeden meclise yeniden ara vermek zorunda kaldı.