Avrupa futbolunda mart ayında yapılan piyasa değeri güncellemesinin ardında birçok futbolcunun değerinde artış ve düşüş yaşandı. Güncelleme sonrasında piyasa değeri 50 milyon euro ve üzerinden olan oyunculardan en değerli isimler listesinde de değişim yaşandı.

LaLiga'daki güncellemede Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri 90 milyon euroda sabit kalmış ve değişmemişti.

Arda Güler, Transfermarkt'ın hazırladığı rapora göre en değerli futbolcular sıralamasında 21. sırayı Hugo Ekitike (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea), Desire Doue (PSG), Ryan Gravenberch (Liverpool), Khvicha, Kvaratskhelia (PSG), William Saliba (Arsenal) ve Julian Alvarez'le (Atletico Madrid) paylaştı.

Arda Güler, en değerli Türk futbolcular arasında ilk sırada yer alıyor.

Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız'ın piyasa değeri, mart ayındaki güncellemede değişmemiş ve 75 milyon euroda sabit kalmıştı.

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'in 75 milyon euroluk piyasa değerinde de güncelleme yapılmamıştı.

Osimhen ve Kenan Yıldız, en değerli futbolcular listesinde 40. sıraya Yan Diomande (Leipzig), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Joao Pedro (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Gabriel (Arsenal), Bruno Guimaraes'le (Newcastle United) ortak oldu.

Dünyanın en değerli 10 futbolcusu ise şöyle:

Lamine Yamal - Barcelona | 200 milyon euro

Erling Haaland - Manchester City | 200 milyon Euro

Kylian Mbappe - Real Madrid | 200 milyon Euro

Pedri - Barcelona | 150 milyon euro

Vinicius Jr. - Real Madrid | 150 milyon euro

Michael Olise - Bayern Münih | 140 milyon euro

Jude Bellingham - Real Madrid | 140 milyon euro

Federico Valverde - Real Madrid | 120 milyon euro

Declan Rice - Arsenal | 120 milyon euro

Jamal Musiala - Bayern Münih | 120 milyon euro