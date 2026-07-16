Özdenefe, AB’nin, Kıbrıs’a ilişkin yürüteceği çalışmalarda, Kıbrıslı Türkleri yok sayarak karar almaktan imtina etmesinin önemine işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin adada eşit bir taraf olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Fazilet Özdenefe, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (FEMM) Komitesi tarafından Genel Kurul gündemine taşınan ve kabul edilen “1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri” konulu karar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Fazilet Özdenefe, söz konusu kararın Genel Kurul gündemine taşınmasından önce Cumhuriyet Meclisi mensubu tüm kadın milletvekillerinin imzasını taşıyan bir mektupla, FEMM Komitesi Başkanı Lina Galvez’e, "karar taslağının tek taraflı olduğu, seçici bir yaklaşımla tarihi yeniden kurguladığı ve 1963’ten itibaren Kıbrıslı Türk kadın ile kız çocuklarının deneyim ve acılarının göz ardı edildiğinin" aktarıldığını kaydetti.

-Kıbrıs Türk halkının, AP ve AB kurumlarına karşı duyduğu güveni olumsuz etkiledi

Bu uyarıların hiçbirinin dikkate alınmamış olmasının, Kıbrıslı Türk kadınlar başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının, AP ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarına karşı duyduğu güveni olumsuz etkilediğini ifade eden Özdenefe, özellikle iki toplum arasında güvenin tesis edilmesi ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde böylesi bir kararın kabul edilmesinin çabaları baltalamaktan başka bir amaca hizmet etmediğini, ayrıca AB’nin Kıbrıs sorunu ile ilgili attığı ve atacağı diğer adımlara ilişkin de Kıbrıs Türk halkının kuşku duymasına yol açtığını belirtti.