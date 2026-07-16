Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Temmuz’un son haftasında Kıbrıs’ı ziyaret edecek. Guterres, göreve geldikten sonra ilk kez Kıbrıs’a geliyor.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin yabancı kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Guterres, 27 Temmuz Pazartesi günü adaya gelecek, 28-29 Temmuz tarihlerinde de temaslarda bulunacak.

BM Genel Sekreteri Guterres’e, Birleşmiş Milletler Siyasi ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix eşlik edecek.

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Lider Nikos Christodoulides’le ayrı ayrı görüşecek, daha sonra ikisiyle birlikte üçlü görüşme yapacak.

BM Genel Sekreteri Guterres, temasları çerçevesinde iki toplumlu teknik komite üyeleri ve bazı sivil toplum örgüt temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Guterres, 2010’dan sonra adayı ziyaret edecek ilk BM Genel Sekreter olacak. Kıbrıs’ı en son BM Genel Sekreteri olarak Ban Ki-moon 16 yıl önce ziyaret etmişti.