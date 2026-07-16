“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinlikleri kapsamında Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı nedeniyle düzenlenen törende Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri konuşma yaptı.

Dua da okunan tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve 15 Temmuz Şehitleri anısına oluşturulan fidanlık ziyaretiyle sona erdi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10’uncu yılında aziz şehitleri anmak, gazilere bir kez daha şükranlarını sunmak için Boğaz Şehitliği'nde olduklarını söyledi.

Başçeri, 15 Temmuz 2016 gecesi milli iradeye karşı Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin halkın üstünde hiçbir güç tanımadığını söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin üstün mücadelesiyle akamete uğratıldığını anlattı.

Millî birlik ve beraberlik ruhu içinde milletin verdiği bu mücadelenin bilinmesinin ve toplumsal hafızanın diri tutulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Başçeri, 15 Temmuz'un yıl dönümünde panel, sergi ve belgesel gösterimi gibi çeşitli etkinliklerle şehitleri, gazileri ve onların fedakar mücadelelerini daha iyi anlamak ve anlatmak için gayret göstereceklerini söyledi.

15 Temmuz şehitlerinden Murat İnci'nin kızının da bugün KKTC’de ve törende olduğunu belirten Başçeri, “Sizler baş tacımızsınız. Babanız bir kahraman. Onunla ne kadar gurur duysanız yeridir.” dedi.

Darbe girişimi nedeniyle hayatını kaybeden şehitler anısına beş yıl önce Boğaz Şehitliği’ne dikilen zeytin fidanlarının her geçen gün büyüdüğünü, şehitlerin aziz hatırasının burada yaşatıldığını kaydeden Büyükelçi Başçeri, 15 Temmuz 2026’da milli iradeye, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkilaplarının üzerine kurulan cumhuriyete vurulmak istenen darbenin şehit ve gazilerin kahraman mücadelesi sayesinde önlendiğini kaydetti.

Başçeri, darbenin önlenmesiyle bugün küresel ve bölgesel düzeyde etkin, sorumluluk sahibi ve kararlı bir aktör olarak konumlanmış Türkiye’nin istikbale emin adımlarla yürüdüğünü ve bunu önlemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin devlete yönelik büyük tehdidi ortaya çıkardığını ve bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük payın devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için ölümü görüp ölüme yürüyen Türk milletine ait olduğunu söyleyen Başçeri, “İrade de zafer de bizimdir.” dedi.

"SON SEFER" FİLMİ GÖSTERİMİ

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla TRT yapımı "Son Sefer" filmi gösterildi.

Film, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Büyükelçiliğin İletişim Müşavirliği, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı ile TRT'nin KKTC temsilciliklerinin iş birliğinde izleyiciyle buluştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC'den yetkililerin yanı sıra darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Murat İnci'nin ailesi de katıldı.

15 Temmuz'da cumhuriyet, demokrasi ve milli iradeye yapılan saldırının, ölümü görüp ölüme yürüyen şehitlerin, devletin içindeki vatanseverlerin ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile bertaraf edildiğini söyleyen Başçeri, 15 Temmuz 2016'da Türkiye için öngörülen çeşitli senaryoların tarihin çöplüğüne atıldığını vurguladı.