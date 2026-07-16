Sönmezliler Ocağı, Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümünde dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit için anma töreni düzenliyor.

Ecevit'in Göçmenköy’deki anıtı önünde cuma günü saat 09.00'da düzenlenecek tören anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacağı törende, ayrıca Bülent Ecevit’e ait şiir, Şirin Zaferyıldızı tarafından okunacak.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, tüm halkın Kıbrıs Barış Harekatı'nın siyasi mimarı, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ecevit'i anma törenine davetli olduğunu belirtti.