İsmi golle özdeşleşmiş futbolculardan olan Romelu Lukaku, 2026 Dünya Kupası'nda da durdurulamadı. Belçika'nın son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştığı maçta 67'nci dakikada oyuna girdi. Tecrübeli futbolcu takımının 4-1 galip ayrılarak tur atladığı maçı da boş geçmedi.

Lukaku bu golle adını Dünya Kupası tarihine yazdırdı. 33 yaşındaki futbolcu, Senegal ve Yeni Zelanda maçlarında da oyuna sonradan girdi ve gol sevinci yaşadı.

Yıldız futbolcu 2014 Dünya Kupası'nda da, yine Amerika Birleşik Devletleri karşısında, uzatmalarda oyuna girmiş ve gol bulmuştu. Lukaku, böylelikle Dünya Kupası tarihinde dört maçta oyuna sonradan girip gol atan ilk oyuncu oldu.

Romelu Lukaku, Milli Takım formasıyla 131 karşılaşmada tam 93 kez fileleri sarstı ve 20 gol pası verdi. Ulaşılması güç bir başarıya imza atan yıldız oyuncu, Belçika Milli Takımının en golcü futbolcusu unvanının da sahibi.

Bonservisi Napoli'de bulunan yıldız futbolcunun adı, transfer döneminde Türk takımları ile de anılıyor.