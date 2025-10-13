Gazete, Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üzeri 3 bin kişinin katılımıyla 3 Ekim-8 Ekim 2025 döneminde gerçekleştirdiği anketten çıkan sonuçları bugün de manşetten “Partilerin Görünümü Kaygan Zeminde” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre “genel seçimler bu pazar günü yapılsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 21’i DİSİ, yüzde 18’i AKEL, yüzde 14’ü ELAM, yüzde 13’ü ALMA, yüzde 8’i DİKO, yüzde 6’sı VOLT, yüzde 3’ü Ekologlar, yüzde 2’si DİPA, yüzde 2’si EDEK, yüzde 1’i Avcılar, yüzde 1’i Hayvan Partisi cevabını verdi, yüzde 11 “bilmiyorum/cevap vermek istemiyorum” dedi.

Gazete iki geleneksel kutup olan DİSİ ile AKEL başrolde olmaya devam ediyor olsa da “anlık resimde” yüzde 11’lik bir kararsız oy göründüğünü yazdı. DİKO’nun bilindik “düzenleyici” konumunu kaybettiğini, ELAM ve ALMA’nın üçüncülük için yarıştığını yazdı.

Habere göre ankette sorulan “Genel seçimde oy kullanmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 94’ü “evet, yüzde 4’ü “hayır” ve yüzde 2’si “bilmiyorum/cevap vermek istemiyorum” cevabını verdi.

-“Hristodulidis kabinesinin notu kırık”

Ankete katılanlar Hristodulidis’in kabine üyelerini de değerlendirdi. Kabine üyelerinin büyük bölümü kırık not aldı. Buna göre:

Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’a yüzde 35’i “olumlu”, yüzde 33’ü “nötr”, yüzde 24’ü “olumsuz” not verildi, “bilmiyorum/cevap vermek istemiyorum” diyenler yüzde 4.

Maliye Bakanı Makis Keravnos’a yüzde 37 “olumlu”, yüzde 24 “nötr”, yüzde 24 “olumsuz” oy verildi, görüş belirtmek istemeyenlerin oranı yüzde 5 oldu.

İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’ya yüzde 32 “olumlu”, yüzde 34 “nötr”, yüzde 31 olumlu oy verdi, görüş belirtmek istemeyenler yüzde 3.

Savunma Bakanı Vasilis Palmas yüzde 21 “olumlu”, yüzde 40 “nötr”, yüzde 34 “olumsuz” not aldı, yüzde 5 görüş belirtmek istemedi.

Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis yüzde 10 “olumlu”, yüzde 30 “nötr”, yüzde 57 “olumsuz” not aldı, yüzde 3 görüş belirtmek istemedi.

Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu yüzde 12 “olumlu”, yüzde 34 “nötr”, yüzde 49 “olumsuz” not aldı, cevap vermek istemeyenler yüzde 5.

Çalışma Bakanı Yannis Panayotu’ya yüzde 18 “olumlu”, yüzde 35 “nötr”, yüzde 43 “olumsuz” not verildi, yüzde 4 görüş belirtmek istemedi.

Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’ya yüzde 33 “olumlu”, yüzde 34 “nötr”, yüzde 31 “olumsuz” not verildi, görüş belirtmek istemeyenler yüzde 2.

Sağlık Bakanı Mihalis Damianos’a verilen notların yüzde 19’u “olumlu”, yüzde 46’sı “nötr”, yüzde 30’u “olumsuz”, görüş belirtmeyenler yüzde 5.

Adalet Bakanı Marios Harçiotis’e yüzde 10 “olumlu”, yüzde 20 “nötr”, yüzde 67 “olumsuz” not verildi, yüzde 3 “bilmiyorum” dedi.

Tarım Bakanı Maria Panayotu’ya verilen “olumlu” not oranı yüzde 8’de kaldı. Yüzde 21 “nötr”, yüzde 67 “olumsuz” not aldı, yüzde 4 “bilmiyorum/cevap vermek istemiyorum” dedi.

Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Kombos’un not durumu ise yüzde 21 “olumlu”, yüzde 29 “nötr”, yüzde 47 “olumsuz”, yüzde 3 görüş belirtmek istemedi.

-“İsrail’e ve Güney Kıbrıs-İsrail ilişkilerine bakış”

Ankette İsrail ve Güney Kıbrıs-İsrail ilişkileriyle ilgili sorular da yöneltildi. Katılımcılar, “Sizce İsrail sivilleri öldürüyor mu” sorusuna yüzde 71 “kasıtlı öldürüyor”, yüzde 18’ “kasıt olmadan öldürüyor” cevabını verdi, yüzde 11 bu soruya cevap vermek istemedi. Ankette bu sonuç, Rumların Güney Kıbrıs’ın İsrail ile birlikte yürümesinin bazı jeopolitik avantajlar sağlayabilecek olsa da Tel Aviv’in Gazze’deki durumu “çok sert yönettiği” görüşünde olduğu şeklinde yorumlandı.

“Sizce Kıbrıs-İsrail yakın ilişkileri ülkeyi nereye götürür?” sorusuna yüzde 44 “olumlu yöne”, yüzde 16 “nötr yöne”, yüzde 32 “olumsuz yöne” cevabını verdi, yüzde 8 cevap vermek istemedi. Bu sonuç da Rumların büyük çoğunluğunun İsrail ile iş birliğinden fayda umduğunu ancak aksini düşünenlerin de az olmadığına dikkat çekildi. Bu soruya olumlu cevap verenlerin yüzde 52’sinin erkek, yüzde 34’ünün kadın olduğu detayı da aktarıldı.