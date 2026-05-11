Güney Kıbrıs’ta son dönemde yaşanan akaryakıt zammının yanı sıra akaryakıt fiyatlarının bölgelere göre de değişmesinin dikkat çekici olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki tüketicilerin özellikle 1 Mart tarihi itibarıyla karşı karşıya kaldığı akaryakıt zammı sorununun yanı sıra bir başka sorunun da bölgelerdeki fiyat değişiklikleri olduğunu yazdı.

Akaryakıttaki pahalılığın son üç aydır tüketiciyi etkilediğini yazan gazete Baf, Limasol ve Mağusa bölgesindeki akaryakıt fiyatlarının her zaman için Lefkoşa ve Larnaka bölgesine göre daha pahalı olduğuna dikkati çekti.

Gazete bölgelere göre akaryakıt fiyatlarına da yer verdi.