Rum Çevre Dairesi'nin, terk edilmiş Trozena'nın yeniden canlandırılmasına yönelik çevre düzenleme planını mercek altına aldığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi “Natura 2000 İçerisinde Keyfi Uygulamalar” başlıklı haberinde Çevre Dairesi'nin, önerilen projenin bulunduğu alanda keyfi müdahale ve yasa dışı çalışma tespit edilmesi üzerine, Trozena bölgesinin yeniden canlandırılmasına yönelik planı mercek altına aldığını yazdı.
Önerilen projenin Natura 2000 koruma alanının tamamen içinde yer aldığını anımsatan gazete bahse konu bölgede inşaat ve çevre izni olmaksızın bazı çalışmaların yapıldığını belirtti.
Habere göre Çevre Dairesi bunun üzerine planı yeniden gözden geçirecek.