Haravgi ve diğer gazeteler, kadınların gönüllü askerliğine imkan sağlayan düzenlemelerin akabinde yapılan başvuru sayısının düşük kaldığını yazdılar.

Başvuru sayısına ilişkin herhangi bir rakama yer vermeyen ve başvuruların 24 Ekim tarihine kadar süreceğini vurgulayan gazete, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın konuya ilişkin açıklamasını da yansıttı.

Habere göre Palmas, gönüllülük esasına dayanan bir yasa çerçevesinde kadınlar tarafından çok başvuru yapılacağına ilişkin herhangi bir beklentileri olmadığını belirtirken yasa hazırlanırken de bu görüşünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Palmas, Yunan Meclisi’nin de gönüllü askerlik yasasını kabul ettiğini, Yunanistan’daki 5 yılda 200 kadına eğitim verilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.