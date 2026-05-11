Güney Kıbrıs’ta tasarruflarında sahte para bulunan 22 yaşında bir erkek ile 19 yaşında bir kadın tutuklandı.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, şahıslardan birinin sahte 200 euroluk banknotla bir büfeye ödeme yapmaya çalışması üzerine polis tarafından tutuklandı. Alithia gazetesi, şahısların kaldığı evde yapılan aramada da tespit edilen 200 euroluk banknotların bazılarının sahte olduğunun tespit edildiğini ve bunlara da emare olarak el konulduğunu kaydetti.

Mahkemeye sevk edilen şahısların 6 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini yazan gazete, polisin konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü belirtti.