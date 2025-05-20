Formula 1'de sezonun 6. yarışı, İtalya'da koşuldu. 63 turluk heyecanda zafere, son 4 sezonun şampiyonu Max Verstappen ulaştı.

VERSTAPPEN'DEN BİR İLK

Emilia- Romagna Grand Prix'sini üst üste 4'üncü kez kazanan Red Bull pilotu, Imola'da bu başarıyı elde eden ilk sürücü oldu. Bu sonuçla birlikte Verstappen, lider Oscar Piastri ile puan farkını 22'ye indirdi.

Max Verstappen, Imola'da bir başka başarıya daha imza attı. Startın ardından Oscar Piastri'yi geçerek ilk sıraya yükselen Red Bull sürücüsü, lider geçtiği tur sayısını toplamda 3 bin 560'a çıkardı. Böylece 27 yaşındaki pilot, 3 bin 501 tur en önde yer alan Sebastian Vettel'i geride bırakarak listenin 3'üncü sırasına yerleşti.

Zirvede 5 bin 487 tura liderlik eden Lewis Hamilton bulunurken, Michael Schumacher ise 5 bin 111 tur boyunca rakiplerine geçiş izni vermedi.

VERSTAPPEN, MİCHAEL SCHUMACHER'I YAKALADI

Max Verstappen, Imola'daki zaferi sonrası Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'ı da yakaladı.

Hollandalı pilot, Red Bull ile 116'ncı kez podyum sevinci yaşadı. 7 kez dünya şampiyonu Schumacher de Ferrari ile 116 kez ilk 3'te damalı bayrağı geçmeyi başardı. Zirvede ise Mercedes ile 153 podyuma çıkan Lewis Hamilton bulunuyor.