Maviş yaptığı yazılı açıklamada, seçimden bir gün önce yapılan bu atamaların “eğitim sisteminin ihtiyaçları yerine seçim öncesi çıkar hesaplarıyla” gerçekleştirildiğini savundu.

Maviş, “Bu atamalar hem hukuken hem de vicdanen meşruiyetini yitirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79. maddesi uyarınca seçim yasakları döneminde yalnızca öngörülemeyen ve elzem ihtiyaçlar için, Yüksek Seçim Kurulu’ndan özel izin alınarak atama yapılabileceğini hatırlatan Maviş, 40 atamanın gerekçesinin açıklanmadığını ve hiçbir okulda bu kadroların “elzem” olduğunun ortaya konmadığını savundu.

Bu durumun “seçim yasaklarının ihlali ve görevi kötüye kullanma” anlamına geldiğini söyleyen Maviş, “Halk sandıkta zaten bu ucuz siyasi manevraya cevabını güçlü bir şekilde vermiştir. Ancak zarar eğitime olmuştur.” dedi.

- “Çocukların öğrenme süreçleri günübirlik siyasi hesaplara kurban edildi”

İhtiyaç temelli düşünülmeyen atamalar nedeniyle okullar arasında eşitsizlikler oluştuğunu, bazı okulların kadro fazlası öğretmenlere ders yaratabilmek için haftalık programlarını defalarca değiştirmek zorunda kaldığını ileri süren Maviş, “Eğitim düzeni altüst edilmiş, çocuklarımızın öğrenme süreçleri günübirlik siyasi hesaplara kurban edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Okullarda en az 18 rehber öğretmen ve 22 özel eğitim öğretmeni ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Maviş, buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kadroları doldurmadığını, sınavda başarılı olup sırada bekleyen 176 rehber öğretmeni ve 53 özel eğitim öğretmenini “yok saydığını” savundu.

“Neden? Çünkü bu hükümet liyakati değil, siyasi sadakati tercih etmektedir.” diyen Maviş, hesap sorulması ve sınavda başarılı olan adayların atamalarının yapılması çağrısında bulundu.

Açıklamasında hükümete de seslenen Maviş, erken seçim çağrısı yaptı.