Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara ziyareti hakkında bilgilendirme yapmak ve perşembe günü yapılacak liderler görüşmesi öncesinde siyasi partilerle fikir alışverişinde bulunmak üzere dün Siyasi Partiler Konseyi’ni toplantıya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12.05’de başlayan toplantının ardından, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan Vekili Erkut Şahali, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler basına açıklamada bulundu.

Siyasi parti başkanlarının açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erhürman, basın toplantısı düzenledi.

Erhürman yaptığı açıklamada, seçimden önceki açıklamalarını anımsattı ve birlikte yönetme başlığı altında Siyasi Partiler Konseyi oluşturacaklarını açıkladıklarını hatırlattı. Tufan Erhürman, söz konusu konseyin, son genel seçimlerde yüzde 3 ve üzeri oy alan siyasi partilerden oluştuğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman konuşmasının devamında yüzde 3 oy oranının altında olan siyasi partilerle de zaman zaman bir araya gelip görüş alışverişinde bulunacağını kaydetti.

Toplantının gündeminin, 3 başlıkta belirlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, birinci maddenin kısa süre önce gerçekleştirilen Ankara ziyaretiyle ilgili bilgilendirme, ikincisinin Rum Lider Nikos Hristodulidis ile ilk kez yapacağı görüşme konusunda siyasi partilerle görüş alışverişi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, 3’ncü maddenin ise siyasi partilerin gündeme getireceği diğer konular olduğunu anlattı.

Siyasi partilerle yapacağı toplantıların rutin olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelerden önce, gerek duyulması halinde sonrasında da bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının düzenleneceğini vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel ile ayrı bir görüşme de gerçekleştirdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, devlet geleneği kapsamında cumhurbaşkanı ve başbakanın görüştüğünü ve bu geleneği sürdürmek için 15 günde bir toplantı gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile perşembe günü yapacağı görüşmenin bir tanışma toplantısı olarak öngörüldüğünü ancak bu bir saatlik süre içerisinde ilk görüşlerin de paylaşılacağını söyledi.

Erhürman,"Beklentiyi çok yüksek tutmamak gerekiyor. Yani bu toplantıdan bir sonuç almak sürpriz olur diye düşünüyorum. Çünkü ilk pozisyonların karşılıklı olarak ortaya konulacağı bir toplantıdır bu" dedi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in 5 Aralık kendisiyle, 6 Aralık'ta Rum Lider Hristodulidis ile görüşeceğini kaydeden Erhürman, o dönemde biraz daha fazla yol kat etme ihtimali olabileceğini kaydetti.

Temel hedefinin Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırılması olduğunu vurgulayan Erhürman, “Çözüm atmosferini üretmek için iki halkın günlük hayatlarını kolaylaştıracak, küçük dokunuşlarla gerçekleştirilebilecek şeyler var. Bunlar elbette iki tarafın birbirine güven duymasını, samimiyetin artmasını sağlayacak hamlelerdir. Dileğimiz ve ilk etapta çabamız bunların gerçekleştirilmesi yönünde olacak.” dedi.

Erhürman, “Kıbrıs'ta kalıcı ve istikrarlı bir barışa, bir çözüme ulaşmak bölgede de aslında benzer etkileri yaratma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla bizim derdimiz ne birini yenmek, ne de birinin hakkını yemektir. Hep söylüyorum bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, ama kendi hakkımızı da korumak bizim en temel görevimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşmelerin başlamasına ilişkin tutumunun sorulması üzerine şu yanıtını verdi:

"Çok kısa bir süre önce Ankara'daydım. 15 Kasım vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nde yetkililer buradaydı. Bence havaya katkıda bulunacak bir tutum zaten oluştu. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir noktada zaten masaya oturulmasın yaklaşımında olmamıştı. Dolayısıyla şu anda masanın kurulmasına uygun bir atmosferin var olduğunu gerek Ankara ziyareti sonrasında, gerekse 15 Kasım dolayısıyla buraya yapılan ziyaretler dolayısıyla rahatlıkla söyleyebilirim.”

Öte yandan Erhürman, Siyasi Partiler Konseyi toplantısı öncesi gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Erhürman, yarın Kıbrıs Rum Lider Nikos Hristodulidis ile ilk görüşmesini yapacağını belirterek, “2017 Crans Montana’dan bu yana çok sınırlı sayıda ve çok sınırlı konuda temas var. Bu arada Kıbrıs sorunu ekseninde, Kıbrıs çevresinde ve bölgede pek çok olumsuzluk yaşandı. Çözüm atmosferini bir an önce yaratma yükümlülüğü altındayız.” dedi.

Kıbrıslı Türklerin dünyayla kurduğu iletişimin yeniden tanzim edilmesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Erişebildiğimiz tüm kesimlerle temas kurma, halkımızın çözüm ve dünyayla buluşma iradesini ve adadaki gerçekleri herkese anlatma mecburiyetimiz var.” ifadelerini kullandı.

Erhürman açıklamasında devamla şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce de söyledim: ‘Bu memleketten bir şey olmaz’, ‘bu memlekette hiçbir şey değişmez’, ‘biz bir şey yapamayız’ cümleleri lügatimizde yok. Kıbrıs Türk halkı bu adada ve bölgedeki öznelerden biri. Önümüzde bir satranç tahtası var artık ve doğru stratejiyi hep birlikte belirleyecek, uygulayacağız. En önemlisi şu: Soğukkanlı, sabırlı ve kararlıyız. Sorunların ne kadar birikmiş, ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. O nedenle çok çalışmak düşüyor her birimize. Ve her zamanki gibi, çocuklarımız, gençlerimiz için, halkımız için, hep birlikte, çok çalışacağız.”