Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle onaylayarak Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etti.

Toplantıya davetli olarak katılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yetkililer konuyla ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Meclis alt komitesinde Askerlik Yasası’nda yapılan önemli değişikliği duyurdu. Komitede kabul edilen düzenlemeyle, uzman askerlerin görevde kalabilmesi için uygulanan “1/3 oranı” kaldırıldı.

Barçın’ın açıklamasına göre, talepte bulunan ve gerekli koşulları yerine getiren tüm uzman askerler, sivil işçiliğe geçiş yapmadan görevlerine devam edebilecek. Böylece uzman askerlikte kalmak isteyenlerin önündeki engeller tamamen kaldırılmış oldu.

Düzenleme kapsamında, sivil işçiliğe geçmek isteyenler ile uzmanlıkta devam etme koşullarını karşılayamayanlar için önceki uygulama aynen devam edecek ve bu kişiler sivil işçiliğe geçiş yapabilecek.

Devrim Barçın, değişiklik yasasının büyük olasılıkla önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’ndan geçeceğini belirterek, süreci yakından takip eden uzman askerleri bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi. Barçın ayrıca, “Güvenlik kamu emekçilerimizin ve sivil işçilerimizin bekleyen birçok hakkı için mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.