ITF turnuvalarına ilk defa katılmasına rağmen elde ettiği sonuçlardan büyük memnuniyet duyan Sercan Erozan’ şu paylaşımı yaptı:

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Masters Tour 40+ kategorisinde bu yıl ilk kez, Ekim ve Kasım aylarında düzenlenen turnuvalarda mücadele ettim.

Larnaka, Lefkoşa ve Limasol’da gerçekleştirilen Master Tour organizasyonlarında korta çıkarak sezonu iki yarı final ve bir şampiyonluk derecesiyle tamamlama başarısı gösterdim.

Bu yaşıma kadar ITF turnuvalarına katılmamış olmama rağmen, Master Tour’a başlama kararımın doğru bir adım olduğuna inanıyorum.

Hedefim, önümüzdeki sezonda daha büyük başarılar elde etmek ve daha fazla uluslararası turnuvada korta çıkmak.