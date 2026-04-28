Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bankacılık sektörünün güçlü ve güvenilir markalarından Albank, büyüme stratejisi doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. “10 yılda 10 şube” hedefini başarıyla hayata geçiren banka, Alsancak’ta 24 Aralık 2025 tarihinde müşteri kabulüne başladığı yeni şubesiyle hizmet ağını genişletti. 16 Nisan 2026 Tarihinde bölge halkı, yerel yönetimler, müşterileri ve personelinin katılımı ile açılış töreni düzenlendi.

Modern mimarisi, güçlü teknolojik altyapısı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çeken Albank Alsancak Şubesi, bireysel ve ticari müşterilere hızlı, güvenilir ve yenilikçi bankacılık çözümleri sunmayı hedefliyor. Bölgenin artan ekonomik dinamizmi doğrultusunda konumlandırılan şubenin açılması bölge de yaşan vatandaşlarımız için büyük bir avantajdır.

Genel Müdür Şükrü Can: ‘Doğru lokasyonda, doğru adımlar’

Albank Genel Müdürü Şükrü Can, yeni şubenin açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada; ‘Albank olarak yalnızca büyümeyi değil, doğru lokasyonlarda, doğru yatırımlarla sürdürülebilir bir gelişim sağlamayı önemsiyoruz. Benim köyüm benim mahallem projesi kapsamında açılan Alsancak şubemiz, müşterilerimize daha yakın olma ve hizmet kalitemizi daha da ileri taşıma hedefimizin güçlü bir yansımasıdır’ diyerek Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik gelişimine katkı sunmaya ve yenilikçi bankacılık anlayışımızla büyümeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Genel Müdür Şükrü Can, Alsancak’ın gelişen yapısı ve artan yatırım potansiyeline dikkat çekerek, Alsancak Şube’sinin hem bölge ekonomisine hem de müşteri deneyimine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

“Biz Her Yerdeyiz” Yaklaşımı Güçleniyor

“Biz her yerdeyiz” sloganıyla hareket eden Albank, yeni şubesiyle birlikte müşterilerine daha yakın olmayı ve finansal hizmetlere erişimi daha da kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Albank, önümüzdeki dönemde de yatırımlarını sürdürerek Kuzey Kıbrıs genelinde büyümesini kararlılıkla devam ettirmeyi hedefliyor.