Anadolu Ajansı’ndan (AA) servis edilen, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) haber bülteninde de yer alan “KKTC'den Türkiye'ye Giden Eşyaya AB Standartlarında Vergi Uygulanacak” başlıklı haberin bazı basın yayın organlarında farklı yorumlandığı kaydeden Maliye Bakanlığı, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kararın 30 euro ve altındaki malların vergilerinin ödenmesiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığıyla serbest dolaşıma sokulacak eşyalarla ilgili olduğu belirtildi.

Buna göre, söz konusu eşyalarla ilgili daha önce yüzde 60 tek ve maktu vergi tahsil edilirken, yeni dönemde bu oran AB ülkelerinden gelen eşyalar için uygulanan yüzde 30’luk orana düşürüldü.