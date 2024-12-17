Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart ile bir araya geldiği belirtildi.

“Fileleftheros” internet sayfasının haberine göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis ile Stewart görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin, Stewart’ın, 16 Ocak’taki BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak amacıyla gideceği New York ziyareti ışığında yapıldığını ifade etti.

Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Rum tarafının; üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveye uygun olarak Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesine hazır olduğunu ayrıca derhal müzakerelerin başlamasına olanak tanıyacak koşulların yaratılmasına yönelik sarf edilen çabaları bir kez daha yinelediğini belirtti.

Hristodulidis’in ayrıca sadece yeni geçiş kapılarının açılması konusuyla Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak bir görüşme gerçekleştirmeye de hazır olduğunu dile getirdiğini, bu görüşmeye 15 Ekim’deki, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de hazır bulunduğu yemekte karar verildiğini belirten Letimbiotis, Hristodulidis’in ocak ayı içerisinde belirli tarihleri de önerdiğini anımsattı.

Stewart’ın öğleden sonra Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşme gerçekleştireceğini ve bu görüşmenin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için Tatar’a bu mesajı ileteceğini ifade eden Letimbiotis, geçiş noktalarıyla ilgili önerilerini sunduklarını ve beklemeye geçtiklerini, geçiş kapılarıyla ilgili görüşmenin her an yapılmasına, tüm yapıcı tavırlarıyla hazır olduklarını da söyledi.

Letimbiotis, Hristodulidis’in, 15 Ekim yemeğinde karar verilen genişletilmiş çoklu konferansın toplanması konusunu ve bu bağlamda BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun bölgeyi ziyaret edecek olması ışığında, müzakerelerin yeniden başlaması perspektifinin araştırılması hedefine sahip çok taraflı konferansın hazırlığı ve ön çalışma sürecini de ele aldığını ifade etti.

DiCarlo’nun Kıbrıs’a gelmesi için bazı önkoşulların bulunup bulunmadığı şeklindeki soru üzerine Letimbiotis, önkoşulun; BM Genel Sekreterin huzurunda bu toplantının yapılmasına karar verilmesi olduğunu söyledi.

Letimbiotis açıklamasının devamında bunun, DiCarlo’nun programı olduğunu, kendilerinin de bilgilendirme beklediğini ifade etti.

DiCarlo'nun Dışişleri Bakanı ile yakın zamanda yaptığı görüşmede, 2025’in başlarında bölgede görüşmeler gerçekleştireceğine dair bizzat bilgilendirmede bulunduğunu ifade eden Letimbiotis, bu görüşmelerin yapılacak olmasından memnuniyet duyduklarını çünkü bu toplantının bir sonuca sahip olması için gerekli ön hazırlıkların ve çalışmaların yapılması gerektiğine de inandıklarını belirtti.

Letimbiotis bir başka soru üzerine, Hristodulidis ile Tatar arasındaki görüşmeye ilişkin olarak, amaçlarının bu görüşmenin yapıcı ve faydalı olması olduğunu dile getirirken önerilerin sunulduğunu yinelemek istediğini, toplantının verimli geçmesini, ilerleme kaydedilmesini istediklerini söyledi.

Letimbiotis, bir sonuca ulaşmak için ikinci bir toplantının yapılması gerekiyorsa elbette ki BM’nin emrinde olacaklarını ayrıca tam bir sonuca ulaşmak için ikinci görüşmenin yapılması konusunda da iyi niyete sahip olduklarını belirtti.

Görüşmede, iyi niyet misyon raporu ile UNFICYP raporunun da ele alınıp alınmadığı sorusu üzerine Letimbiotis, raporları görmeyi bekleyeceklerini, Stewart’ın bunları BM Güvenlik Konseyi’ne sunacağını ifade etti.

Letimbiotis, kendilerinin de Barış Gücü’nün varlığının önemini dile getireceklerini belirtti.