Maliye Bakanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) adına yeni bir borç yükünü daha üstlendi. DAÜ’nün kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, 4 milyon 082 bin 411 dolar (yaklaşık 172,2 milyon Türk Lirası) borç alındı.

Maliye Bakanlığı adına KKTC Merkez Bankası aracılığıyla, 14 Kasım 2025’te yapılan 188 gün vadeli borçlanma, “İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu” ihracı yöntemiyle gerçekleştirildi.

DAÜ için 2025 yılı içinde altıncı kez borçlanmaya gidilirken, borçlanmanın 9 Mayıs 2025’te alınan bir borcun vadesinin bittiği güne denk geldiği dikkati çekti. Maliye’ye yakın çevreler, 4 milyon 082 bin doların, vadesi gelen borcu ödemek amacıyla kullanıldığını savunuyor.

KKTC Merkez Bankası’ndan sağlanan verilere göre, DAÜ için Mayıs ayında alınan dört ayrı borcun vadesi de bu hafta içinde doluyor.

19 Kasım Çarşamba günü üç ve 21 Kasım Cuma ise bir eski borcun geri ödemesi yapılacak. Toplamı 25 milyon 542 bin 730 doları (yaklaşık 1 milyar 317 milyon TL) bulan bu borçlar için de belirtilen miktarda “Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi” ihraç edilmesi (iç borç alınması) bekleniyor.

Kurumların mali yapılarının bozulmasıyla birlikte son yıllarda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ve Cypfruvex İşletmecilik Ltd. adına sık sık borç alındığı dikkati çekiyor. (Sosyal Sigortalar için de iki kez aynı yöntemle borç alınmıştı)

Kurumların “Kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla” yapılan bu borçlanmaların yükünü Maliye Bakanlığı üstleniyor.

2025 yılı içinde bugüne kadar TÜK için 7 kez, DAÜ için de 6 kez, Cypfruvex için de 1 kez borçlanmaya gidildi.