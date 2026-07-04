Gazimağusa Karakol bölgesinde bulunan Central Park Apartmanı'nda önceki gün öğleden sonra meydana gelen trajik olayda, İran uyruklu 10 yaşındaki Mahdokht Naşafi adlı çocuk yaşamını yitirdi

İddialara göre, apartmanın 6'ncı katındaki balkondan düştüğü öne sürülen çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere herkeste büyük üzüntüye neden olurken, acı haberi alan annesi sinir krizi geçirdi. Hastane personeli ve çevrede bulunanların müdahalesiyle kontrol altına alınan anne, tedavi altına alındı.