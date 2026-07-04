Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli, 55 yaşındaki Rabikan Nalbant, 21 Haziran’da geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitirdi.

Nalbant'ın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Yeşilköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yenierenköy'de ikamet eden, evli ve iki çocuk babası olan Nalbant'ın vefatı, başta ailesi olmak üzere Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Kaza 21 Haziran 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelmişti.

Erkin Coşkun yönetimindeki TLZ 088 plakalı taksi araç, İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Zabitler Petrol önlerinde yolun ortasında bulunduğu belirtilen yaya Rabikan Nalbant'a çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Nalbant, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada beyin kanaması teşhisi konulmasının ardından Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edilmişti.

Yoğun bakımda günlerdir yaşam mücadelesi veren Rabikan Nalbant, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.