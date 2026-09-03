Mağusa Türk Gücü Akademisi, altyapı çalışmalarını sürdürürken çocukların spora katılımını artırmak amacıyla önemli bir turnuvaya daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Mağusa Türk Gücü Akademisi tarafından, Mey Su Ltd ana sponsorluğunda düzenlenecek turnuvada 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlu sporcular mücadele edecek.

Akademinin bu yıl gerçekleştireceği 8. büyük organizasyon olma özelliğini taşıyan turnuvada toplam 8 takım yer alacak.

Mağusa Türk Gücü Akademisi yetkilileri, organizasyonun temel hedefinin çocuklara spor yapma imkânı sunmak, altyapıdaki gelişimlerini desteklemek ve kulübün değerlerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

Akademi, yıl içerisinde toplam 12 büyük organizasyon gerçekleştirme hedefi doğrultusunda turnuvalarına bir yenisini daha eklerken, tüm sporseverleri çocukların mücadelesini izlemeye davet etti.