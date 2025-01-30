KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, Kadın futbol takım yöneticisi Laika Çakır, antrenör Şerif Ogan, takım kaptanı Fatoş Yorgancı ile birlikte KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirildi. Nezaket ziyaretinde konuşan KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Kadınlar Süper Kupa’da Mağusa Spor Akademisi Kadın futbol takımın şampiyon olduğunu, yeni başlayan Puma Kadınlar ligi ve Kadınlar Kıbrıs kupasında da iddialı olduklarını belirterek, Voleybol U16 kızlar liginde ve 2. Şampiyon Melekler kupasında MSA olarak final oynama başarısı elde ettiğini belirtti. Akademi faaliyetleri ve tesisleşme konusunda atılan ilk adımlar ilgili bilgiler de aktaran başkan Ahmet Ogan, arazi tahsisi için İçişleri Bakanlığına yazılı müracaat ettiklerini, arazini tahsisi için Bakanlar kuruluna taşınması noktasında yardıma ihtiyaçları olduğunun altını çizdi. Başkan Ahmet Ogan, yoğun iş mesaisinde kendilerine zaman ayırıp kabul ettiğinden dolayı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na teşekkür ederek, plaket taktim etti.

KADININ FUTBOLDAKİ ÖNEMİ

KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi müdürü Şirin Zaimağaoğlu’da yaptığı konuşmada Kadınlar Süper Kupa şampiyonu Mağusa Spor Akademisi ekibini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kazanılan şampiyonluktan dolayı kutladı. Zaimağaoğlu, 1990’lı yıllarda ilk kadın hakem olduğunu hatırlatarak, sporun içinden gelen ve sportif faaliyetleri takip etmeye çalıştığını belirterek, Kadınların futbol içerisinde aktif olarak yer almasının önemine dikkat çekerek, Mağusa Spor Akademisi Kadın futbol takımın özverili çalışmalarına destek olmak için elinden gelen desteği verebileceğini ifade etti.