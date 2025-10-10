KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Nezaket ziyaretinde konuşan KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan’da, yeni göreve atanan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş’a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, başarılar diledi.

FAALİYETLERİN İÇERİĞİ DOSYA OLARAK SUNULDU

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, derneğin faaliyetleri hakkında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş’a bilgi verirken, tesisleşme konusunda İçişleri Bakanlığı’na yer tahsisi için yazılı müracaatta bulunduğunu ve cevap beklediğini iletti. Futbol ile birlikte Voleybol branşlarında liglerde mücadele ettiklerini belirterek sporcu ağlarının genişlediğine vurgu yapan başkan Ahmet Ogan, derneğin adı gibi Spor derneği olarak faaliyetler artarak devam ettiğini belirtti. Spor Dairesi, Kıbrıs Türk Futbol Federsyonu ve Voleybol Federasyonu’na kayıtlı tek özel akademi olduğunu belirten başkan Ahmet Ogan, Demirbaş’a yapılan faaliyetlerin içeriğiyle ilgili konuların yer aldığı dosya şeklinde sunarken, yoğun iş mesaisinde kendilerine zaman ayırdığı ve kabul ettiği için teşekkür etti. Ziyaretin ardından Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş’a, plaket takdim etti.