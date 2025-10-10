Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cimnastik Federasyonu, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun çalışmalarıyla ilkleri gerçekleştirmeye devam ederken, tarihimizde bir ilki daha gerçekleştirecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun İstanbul’da düzenleyeceği Balkan Şampiyonası’na katılacak sporcuların belirleneceği Türkiye Cimnastik Federasyonu kadrosuna girmek için Artistik Cimnastik Kızlar Serbest Seri Müsabakalarında mücadele edecekler.

Müsabakalara katılım için İstanbul’a giden KKTC Cimnastik Federasyonu kadrosunda yer alan sporcular antrenmanlara başladılar. Şampiyonaya katılacak sporcuların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek Artistik Cimnastik Kızlar Serbest Seri Müsabakalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcularımız hırslı bir şekilde çalışıyorlar.

Müsabakaya katılan sporcularımız şöyle:

1. Elvin Altındağ (2015)

2. Aslı Aslı (2015)

3. Fatma Nida Toko (2015)

Antrenörlerimiz:

• Mustafa Erbulut

• Berk Aydoğan

SAPSIZOĞLU: ÇOCUKLARIMIZIN GÖZLERİNDEKİ AZİM VE KARARLILIK, HEPİMİZİ GURURLANDIRDI

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, katılım göstereceğimiz Balkan Şampiyonası’na yönelik şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun İstanbul’da düzenleyeceği Balkan Şampiyonası’na katılacak sporcuların belirleneceği üst seviye seçmeler için İstanbul’da bulunan kafilemizi ziyaret ettim.

Yarışma öncesi son antrenmanlarını büyük bir özveriyle sürdüren çocuklarımızın gözlerindeki azim ve kararlılık, hepimizi gururlandırdı. Onların her biri, ay – yıldızlı bayrağımızı en yukarılara taşımak için var gücüyle çalışıyor.

Cumartesi günü yapılacak müsabakalarda sahne sırası artık onlarda olacak. Biz de tüm kalbimizle onların yanındayız.

Başta kıymetli antrenörlerimiz olmak üzere; ter döken, emek veren ve yüreğini ortaya koyan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz.”