Girne Belediyesi, Deniz Yıldızı Yardım Derneği ve Karaoğlanoğlu Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği kapsamında, 4 Temmuz'da gerçekleştirilen ILCA 4 ve Optimist Yelken Yarışları başarıyla tamamlandı. Yarışlarda dereceye giren sporcular, plaketlerini festivalin kapanış programı kapsamında 5 Temmuz'da düzenlenen ödül töreninde aldı.

Farklı yaş kategorilerinden sporcuların mücadele ettiği yarışlarda elde edilen dereceler şöyle:

Optimist B Takımı Yarışı:

1.Mete Özlatif Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

2.Oğuz Özlatif Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

3.Ahmet Demirbaş Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

4.Aren Öztürk Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

5.Doruk Önder Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

6.Utku Uzunkaya Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

Optimist Erkekler:

1.Mert Bahadır Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

2.Arhan Satılmış Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

3.Demir Diken Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

Optimist Kızlar:

1.Elay Kanioğulları Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

2.Alya Ekşi Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

3. Alin Kayacan Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

Optimist Junior Erkekler:

1.Mert Bahadır Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

2.Rüzgar Özdenefe Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

3.İsmail Lambasuyucu Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

Optimist Junior Kızlar:

1.Alya Ekşi Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

2. Mira Beyzade Özcan Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

İlca 4 Erkekler:

Demir Özbal Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

Deniz Alaçam Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)

Doran Kayacan Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GYK)