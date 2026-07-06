Spor Dairesi Müdürlüğüne Mustafa Sütçü’nün yerine atanan Ersan Karataş görevine başladı.

Sporun içinden geldiğini ve yaşanan sorunları iyi bildiğini dile getiren Spor Dairesi’nin yeni müdürü Karataş, kısa bir süre içerisinde tüm federasyonlarla görüşerek sorunları dinleyeceğini ve çözüm yollarını bulmak için çaba sarf edeceğini aktardı.

Özellikle devlete ait spor tesislerinde yaşanan sorunların çözüme kavuşabilmesi için çalışmalar başlattıklarını ifade eden Karataş, göreve gelir gelmez tüm bölgelere ziyaretler gerçekleştirdiğini ve sorunları yerinde görerek müdahalede bulunmaya çalıştıklarını anlattı. Karataş, eldeki imkanlar çerçevesinde sporun içerisinde bulunan tüm paydaşlarla istişare içerisinde olarak bu sorunları asgariye indirebilmek için çaba göstereceğini de sözlerine ekledi.