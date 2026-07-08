Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2026-2027 hakem klasmanlarını duyurdu.

GG U17 takımı Emrah Güler’e emanet
GG U17 takımı Emrah Güler’e emanet
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Genel Sıralama

Klasman Sıralaması

HAKEM

Klasman

1

1

OSMAN ÖZPAŞA

Süper Lig Hakemi

2

2

BURAK MANDIRALI

Süper Lig Hakemi

3

3

EVREN KARADEMİR

Süper Lig Hakemi

4

4

UTKU HAMAMCIOĞLU

Süper Lig Hakemi

5

5

MUSTAFA ÖZTUGAY

Süper Lig Hakemi

6

6

KEREM ERAN

Süper Lig Hakemi

7

7

ALİ ÖZER

Süper Lig Hakemi

8

8

İSMAİL ERCAN

Süper Lig Hakemi

9

9

TURGAY MİSK

Süper Lig Hakemi

10

10

ZEKAİ TÖRE

Süper Lig Hakemi

11

11

HAKAN ÜNAL

Süper Lig Hakemi

12

12

ABDULLAH GENÇ

Süper Lig Hakemi

13

13

ŞAKİR AZİZOĞLU

Süper Lig Hakemi

14

14

FERHAT TUNA

Süper Lig Hakemi

15

15

TUFAN ÇERÇİOĞLU

Süper Lig Hakemi

16

16

MUSTAFA TORUN

Süper Lig Hakemi

17

17

İBRAHİM KATMER

Süper Lig Hakemi

18

18

FATİH BARDAKÇIOĞLU

Süper Lig Hakemi

19

1

SERKAN ÖZDENKCİ

A

20

2

ŞAHİN COŞKUN

A

21

3

CENK ARAS ÖZFUTTU

A

22

1

HALİL ATLAR

A

23

2

ARİF MALEK

A

24

3

ABDULKADİR KARADAĞ

A

25

4

EMİR TURALI

A

26

5

SERDAR GÜRPINAR

A

27

6

BURAK YİĞİT

A

28

1

HAKAN GÖK

Süper Lig Yardımcı Hakemi

29

2

EMRE ÇEVİKDAL

Süper Lig Yardımcı Hakemi

30

3

YUSUF BAKAR

Süper Lig Yardımcı Hakemi

31

4

SELİM KAYNARCA

Süper Lig Yardımcı Hakemi

32

5

ÖZAL ÇAĞLAYAN

Süper Lig Yardımcı Hakemi

33

6

CEM ÖKSÜZOĞULLARI

Süper Lig Yardımcı Hakemi

34

7

HALİL ERDEM CANALOĞLU

Süper Lig Yardımcı Hakemi

35

8

HASAN BALDAN

Süper Lig Yardımcı Hakemi

36

9

RÜYA SAKALLI

Süper Lig Yardımcı Hakemi

37

1

YUSUF ATLAR

B

38

2

MEHMET VOLKAN ÇELİK

B

39

3

EMİRHAN YILMAZ

B

40

4

GÜNEŞ DEMİR

B

41

5

MERVE ATEŞ

B

42

6

YALÇIN KABACIKLI

B

43

7

ALİ EREN ORÇAN

B

44

8

YUSUFCAN DÖNDER

B

45

9

HAZAR ZİHNİ ÖZEN

B

46

10

FURKAN TÜRK

B

47

11

BERK BAĞRIKARA

B

48

12

NURHAN KUTLUGÜN

B

49

13

RIDVAN ÇETİNKAYA

B

50

14

MERT AKSU

B

51

1

ARDA BİLGİMER

B

52

2

MESUT BOZLAR

B

53

3

AHMET YENİLMEZ

B

54

4

YUNUS ÇAĞLAR

B

55

5

AHMET ATLAR

B

56

6

ÖZDE ÖZDEMİR

B

57

7

VOLKAN İZMİRLİ

B

58

1

DENİZ TURALI

C

59

2

AHMET DERMAN

C

60

3

ŞEHMUS YILDIZ

C

61

4

TAMER ÇAKIR

C

62

5

NEDİM EMRE AKAN

C

63

6

ORHAN KUŞAPPİ

C

64

7

EYLEM YEŞİLIRMAK

C

65

8

EYLÜL YILDIZ

C

66

9

IRMAK KURD

C

67

10

TEVFİK ÇETREZ

C

68

11

ERSİN AKTAŞ

C

69

12

SİBEL YEŞİLIRMAK

C

70

13

CAN BERK YILDIZ

C

71

14

NEDİME SUNGUR

C

72

15

FATMA ÇAYÖNÜ

C

73

16

OSMAN KARAYAKA

C

74

17

MERTCAN YAPRAK

C

75

18

YİĞİT EMRE ÖZDEMİR

C

76

19

NEŞE USTA

C

77

1

ARDA YALÇIN

C

78

2

MUHAMMET UÇAR

C

79

3

EREN ERDAL

C

80

4

ÇAĞATAY KALAYCI

C

81

5

MEHMET EFE ŞAHİNALP

C

82

6

MAKSAT HAYDAROV

C

83

7

ŞEVKİ CAN HAS

C

84

8

MUHAMMET ALİ ÖĞREDİK

C

85

9

BİLBAY KAYA

C

86

10

GÖKHAN BAYIR

C

87

11

MURAT UZUN

C

88

1

İRFAN ALICI

Yardımcı Hakem

89

1

KADİR OLMAZ

Aday

90

2

ERDEM SALİH SAY

Aday

91

3

ALİ HARUN BAYRAKTAR

Aday

92

4

MAHMUT BATUHAN ERDAĞLI

Aday

93

5

AHMET FARUK DEMİRTAŞ

Aday

94

6

ÖSKAN KARŞIT

Aday

95

7

ONUR GENÇ

Aday