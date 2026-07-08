Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2026-2027 hakem klasmanlarını duyurdu.
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Genel Sıralama
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Klasman Sıralaması
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HAKEM
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Klasman
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1
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1
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OSMAN ÖZPAŞA
|
Süper Lig Hakemi
|
2
|
2
|
BURAK MANDIRALI
|
Süper Lig Hakemi
|
3
|
3
|
EVREN KARADEMİR
|
Süper Lig Hakemi
|
4
|
4
|
UTKU HAMAMCIOĞLU
|
Süper Lig Hakemi
|
5
|
5
|
MUSTAFA ÖZTUGAY
|
Süper Lig Hakemi
|
6
|
6
|
KEREM ERAN
|
Süper Lig Hakemi
|
7
|
7
|
ALİ ÖZER
|
Süper Lig Hakemi
|
8
|
8
|
İSMAİL ERCAN
|
Süper Lig Hakemi
|
9
|
9
|
TURGAY MİSK
|
Süper Lig Hakemi
|
10
|
10
|
ZEKAİ TÖRE
|
Süper Lig Hakemi
|
11
|
11
|
HAKAN ÜNAL
|
Süper Lig Hakemi
|
12
|
12
|
ABDULLAH GENÇ
|
Süper Lig Hakemi
|
13
|
13
|
ŞAKİR AZİZOĞLU
|
Süper Lig Hakemi
|
14
|
14
|
FERHAT TUNA
|
Süper Lig Hakemi
|
15
|
15
|
TUFAN ÇERÇİOĞLU
|
Süper Lig Hakemi
|
16
|
16
|
MUSTAFA TORUN
|
Süper Lig Hakemi
|
17
|
17
|
İBRAHİM KATMER
|
Süper Lig Hakemi
|
18
|
18
|
FATİH BARDAKÇIOĞLU
|
Süper Lig Hakemi
|
19
|
1
|
SERKAN ÖZDENKCİ
|
A
|
20
|
2
|
ŞAHİN COŞKUN
|
A
|
21
|
3
|
CENK ARAS ÖZFUTTU
|
A
|
22
|
1
|
HALİL ATLAR
|
A
|
23
|
2
|
ARİF MALEK
|
A
|
24
|
3
|
ABDULKADİR KARADAĞ
|
A
|
25
|
4
|
EMİR TURALI
|
A
|
26
|
5
|
SERDAR GÜRPINAR
|
A
|
27
|
6
|
BURAK YİĞİT
|
A
|
28
|
1
|
HAKAN GÖK
|
Süper Lig Yardımcı Hakemi
|
29
|
2
|
EMRE ÇEVİKDAL
|
Süper Lig Yardımcı Hakemi
|
30
|
3
|
YUSUF BAKAR
|
Süper Lig Yardımcı Hakemi
|
31
|
4
|
SELİM KAYNARCA
|
Süper Lig Yardımcı Hakemi
|
32
|
5
|
ÖZAL ÇAĞLAYAN
|
Süper Lig Yardımcı Hakemi
|
33
|
6
|
CEM ÖKSÜZOĞULLARI
|
Süper Lig Yardımcı Hakemi
|
34
|
7
|
HALİL ERDEM CANALOĞLU
|
Süper Lig Yardımcı Hakemi
|
35
|
8
|
HASAN BALDAN
|
Süper Lig Yardımcı Hakemi
|
36
|
9
|
RÜYA SAKALLI
|
Süper Lig Yardımcı Hakemi
|
37
|
1
|
YUSUF ATLAR
|
B
|
38
|
2
|
MEHMET VOLKAN ÇELİK
|
B
|
39
|
3
|
EMİRHAN YILMAZ
|
B
|
40
|
4
|
GÜNEŞ DEMİR
|
B
|
41
|
5
|
MERVE ATEŞ
|
B
|
42
|
6
|
YALÇIN KABACIKLI
|
B
|
43
|
7
|
ALİ EREN ORÇAN
|
B
|
44
|
8
|
YUSUFCAN DÖNDER
|
B
|
45
|
9
|
HAZAR ZİHNİ ÖZEN
|
B
|
46
|
10
|
FURKAN TÜRK
|
B
|
47
|
11
|
BERK BAĞRIKARA
|
B
|
48
|
12
|
NURHAN KUTLUGÜN
|
B
|
49
|
13
|
RIDVAN ÇETİNKAYA
|
B
|
50
|
14
|
MERT AKSU
|
B
|
51
|
1
|
ARDA BİLGİMER
|
B
|
52
|
2
|
MESUT BOZLAR
|
B
|
53
|
3
|
AHMET YENİLMEZ
|
B
|
54
|
4
|
YUNUS ÇAĞLAR
|
B
|
55
|
5
|
AHMET ATLAR
|
B
|
56
|
6
|
ÖZDE ÖZDEMİR
|
B
|
57
|
7
|
VOLKAN İZMİRLİ
|
B
|
58
|
1
|
DENİZ TURALI
|
C
|
59
|
2
|
AHMET DERMAN
|
C
|
60
|
3
|
ŞEHMUS YILDIZ
|
C
|
61
|
4
|
TAMER ÇAKIR
|
C
|
62
|
5
|
NEDİM EMRE AKAN
|
C
|
63
|
6
|
ORHAN KUŞAPPİ
|
C
|
64
|
7
|
EYLEM YEŞİLIRMAK
|
C
|
65
|
8
|
EYLÜL YILDIZ
|
C
|
66
|
9
|
IRMAK KURD
|
C
|
67
|
10
|
TEVFİK ÇETREZ
|
C
|
68
|
11
|
ERSİN AKTAŞ
|
C
|
69
|
12
|
SİBEL YEŞİLIRMAK
|
C
|
70
|
13
|
CAN BERK YILDIZ
|
C
|
71
|
14
|
NEDİME SUNGUR
|
C
|
72
|
15
|
FATMA ÇAYÖNÜ
|
C
|
73
|
16
|
OSMAN KARAYAKA
|
C
|
74
|
17
|
MERTCAN YAPRAK
|
C
|
75
|
18
|
YİĞİT EMRE ÖZDEMİR
|
C
|
76
|
19
|
NEŞE USTA
|
C
|
77
|
1
|
ARDA YALÇIN
|
C
|
78
|
2
|
MUHAMMET UÇAR
|
C
|
79
|
3
|
EREN ERDAL
|
C
|
80
|
4
|
ÇAĞATAY KALAYCI
|
C
|
81
|
5
|
MEHMET EFE ŞAHİNALP
|
C
|
82
|
6
|
MAKSAT HAYDAROV
|
C
|
83
|
7
|
ŞEVKİ CAN HAS
|
C
|
84
|
8
|
MUHAMMET ALİ ÖĞREDİK
|
C
|
85
|
9
|
BİLBAY KAYA
|
C
|
86
|
10
|
GÖKHAN BAYIR
|
C
|
87
|
11
|
MURAT UZUN
|
C
|
88
|
1
|
İRFAN ALICI
|
Yardımcı Hakem
|
89
|
1
|
KADİR OLMAZ
|
Aday
|
90
|
2
|
ERDEM SALİH SAY
|
Aday
|
91
|
3
|
ALİ HARUN BAYRAKTAR
|
Aday
|
92
|
4
|
MAHMUT BATUHAN ERDAĞLI
|
Aday
|
93
|
5
|
AHMET FARUK DEMİRTAŞ
|
Aday
|
94
|
6
|
ÖSKAN KARŞIT
|
Aday
|
95
|
7
|
ONUR GENÇ
|
Aday