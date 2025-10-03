KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Nezaket ziyaretinde konuşan KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, akademi faaliyetleri Kadın Futbol ve Voleybol liglerinde mücadele eden takımların son durumları hakkında bilgiler aktardı.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMA

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, derneğin yapmış olduğu faaliyetleri hakkında KKTC Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na, Kadın futbol ve Voleybol liglerinde mücadele eden takımlarla ilgili bilgiler verdi. Kurulduğu günden beri Futbol ve Voleybol liglerinde aralıksız olarak mücadele ettiklerini belirten başkan Ahmet Ogan, akademi çalışmalarının istenilen düzeyde ve programlı bir şekilde devam etmesi adına özverili bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Kadın futbol takımı, Voleyboldaki tüm takımlarımız ile çok geniş sporcu ağları olduğuna vurgu yapan başkan Ahmet Ogan, yoğun iş mesaisinde kendilerine zaman ayırıp kabul ettiği için bakan Fikri Ataoğlu’na teşekkür etti. Ziyaretin ardından Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, KKTC Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na Kadınlar Süper Kupa 2025 şampiyonu Mağusa Spor Akademisi forması ve plaket takdim etti.