Hasan Ramadan Cemil 15.Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında 3. hafta maçları oynandı. İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada toplam 11 takım kıyasıya mücadele veriyor. İbrahim Özsoy tarafından düzenlenen turnuvada 3.hafta maçları bol gollü geçti. Eski üst klasman futbol hakemleri Mehmet Malek ile Kutlay Malek tarafından yönetilen karşılaşmaları sonunda 3. Hafta geride kaldı.

SONUÇLARI ŞÖYLE:

Gümrük Dairesi -Sosyal Sigortalar: 6-8

Sivil Savunma-Devlet Hastanesi: 4-13

Merkezi Cezaevi-Din İşleri Dairesi: 7-0

Tarım Bakanlığı-İlköğretim Dairesi: 2-15

Sağlık Çalışanları-Vergi Dairesi: 7-6

4.HAFTA PROGRAMI

7 Ekim Salı

Saat 18.00 Din İşleri Dairesi-Sosyal Sigortalar

Saat 19.00 Sivil Savunma-Merkezi Cezaevi

Saat 20.00 Devlet Hastanesi-Gümrük Dairesi

8 Ekim Çarşamba

Saat 18.00 Sivil Havacılık-Sağlık Çalışanları

Saat 19.00 Vergi Dairesi-Tarım Bakanlığı