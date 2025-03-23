Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) işbirliğiyle Mağusa Kent Müzesi’nin ilk sergi alanı olacak Diacora Burcu projesi için tanıtım etkinliği düzenlendi.

MAKEMÜD tarafındna verilen bilgiye göre, projenin tanıtım toplantısında MAKEMÜD Başkanı Uğur Ulaş Dağlı, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Proje Koordinatörlerinden Y. Mimar Cavide Özalp ve Özlem Olgaç Türker birer konuşma yaptı.

-Dağlı: "Uzun Soluklu Bir Mücadele Sonucu Bugünlere Geldik"

Mağusa Kent Müzesi Derneği Başkanı Uğur Ulaş Dağlı konuşmasında, Mağusa Kent Müzesi fikrinin 2010’lu yılların başına dayandığını ve uzun yıllar boyunca konuyla ilgili farkındalık yaratmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Dağlı Mağusa’nın hikayesini oluşturan kültürel mirası ortaya çıkarmak, kaydetmek, yorumlamak ve hem dijital hem de fiziki ortamda çağdaş yöntemlerle sergilenmesine aracılık etmenin en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Belediye ile imzalanan protokol çerçevesinde Diacora Burcu’nun Mağusa Kent Müzesi’nin ilk sergi alanı olarak belirlendiğini ifade eden Dağlı, buranın hem tarihi hem de kentsel konumu itibariyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Burcun, kentin zaman içindeki gelişimini, önemli olaylarını ve savunma mimarisini anlatan bir sergiye ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Proje kapsamında gönüllü uzmanlarla birlikte detaylı çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Dağlı, fotoğrafik ölçümler, röleve çalışmaları ve tasarım süreçlerinin tamamlandığını ve projenin onay aldığını belirtti.

Dağlı, Mağusa Kent Müzesi’nin tek bir merkezde değil, kentin farklı mekanlarına yayılacak tematik salonlarla şehirle doğrudan etkileşim kuracağını da vurguladı.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, Mağusa Kent Müzesi projesinin kente büyük bir katma değer sağlayacağını belirterek katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Özalp

Proje Koordinatörlerinden Y. Mimar Cavide Özalp, Diacora Burcu’nu tasarlarken binaya zarar vermeden bir proje geliştirmenin öncelikleri olduğunu ifade etti.

-Türker

Özlem Olgaç Türker ise Diacora Burcu’nun kent müzesi olarak kullanılmasının özgün bir model sunduğuna dikkat çekti.