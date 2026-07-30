Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Alagadi Fest, bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. 7-8-9 Ağustos 2026 tarihlerinde Alagadi Festival Alanı'nda gerçekleştirilecek festival; müzik, dans, kültür ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturarak bölgenin en önemli yaz organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak.

Üç gün boyunca devam edecek festival kapsamında birbirinden değerli sanatçılar sahne alırken, halk dansları gösterileri, ateş şovları ve uluslararası organizasyonlarla her yaştan ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşatılacak.

Festivalin açılışı 7 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Dance of Fire Cyprus ekibinin ateş ve dans gösterisiyle yapılacak. Açılış gecesinde Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu, Modern Dans Show ve Grup Reva sahne alacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı İrem Derici festival coşkusunu zirveye taşıyacak.

Festival heyecanı 8 Ağustos Cumartesi günü de devam edecek. Çatalköy-Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisinin ardından Grup Rast sahne alacak, gecenin finalinde ise güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla Melek Mosso izleyicilerle buluşacak.

Festivalin son günü olan 9 Ağustos Pazar akşamı ise Uluslararası Yılın Gençleri Yarışması 2026 gerçekleştirilecek. Farklı ülkelerden genç yarışmacıların katılacağı organizasyon, kültürler arası dostluk ve dayanışmaya katkı sağlayacak.

Başkan Kırok'tan Davet

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Alagadi Fest'in yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını, aynı zamanda bölgenin kültürel kimliğini ve sosyal yaşamını güçlendiren önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Başkan Kırok, festivalin her yıl daha da büyüyerek geleneksel bir kimlik kazandığını ifada ederek şu çağrıda bulundu:

"Alagadi Fest, kültürümüzü, sanatımızı ve misafirperverliğimizi hep birlikte yaşadığımız önemli bir organizasyondur. Bu yıl da birbirinden değerli sanatçılarımız ve etkinliklerimizle dolu dolu bir program hazırladık. Tüm halkımızı ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizi Alagadi'nin eşsiz atmosferinde festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum."

ALAGADİ FEST 2026 PROGRAMI

7 Ağustos Cuma

🕗 20.00 – Dance of Fire Cyprus Ateş ve Dans Gösterisi

🕗 20.15 – Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu

🕗 20.45 – Modern Dans Show

🕘 21.00 – Grup Reva

🕥 22.30 – İrem Derici

8 Ağustos Cumartesi

🕣 20.30 – Çatalköy-Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

🕘 21.00 – Grup Rast

🕥 22.30 – Melek Mosso

9 Ağustos Pazar

🕘 21.00 – Uluslararası Yılın Gençleri Yarışması 2026