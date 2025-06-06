Haspolat Belediye Evleri’nde meydana gelen “cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel
saldırı, cinsel taciz ve ciddi darp" suçlarından yargılanan 23 yaşındaki Berkan
Etçibaşı hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Yargıç, Berkan Etçibaşı’nın 21 Mart 2024 tarihinde saat 2.3 raddelerinde
zanlının Haspolat Belediye Evleri’ndeki ikametgahı içerisinde ev arkadaşı
Ç.T.’nin elleri ve ayaklarını tutup yatak üzerine bastırarak ciddi şekilde darp
ettikten sonra bağırmaması için elleri ile ağzını kapatarak cinsel saldırıda
bulunduktan sonra, cinsel tacizde de bulunduğunu söyledi. Yargıç, fiziksel
şiddet kullanılarak işlenilen cinsel saldırı suçunun 4 yıla kadar hapis cezası
öngördüğünü söyledi.
Suçun işleniş şekline değinen yargıç, sanığın ev arkadaşı olan kadına karşı
fiziksel şiddet kullanarak yani ellerinden tutup yatak üzerine bastırarak, ona
karşı cinsel saldırı suçunu işlediğini söyledi. Yargıç kararına şöyle devam etti:
“Sanık müştekinin ağzını elleri ile kapatıp bağırmamasını sağlamış, giydiği
kıyafetleri çıkarmaya çalışmış, göğüslerini ellemiş, dudaklarını öpmüş,
yanağından ısırmıştır. Müştekinin kendi yaşadığı evde uğramış olduğu bu saldırı
oldukça ciddi ve vahimdir. Hiç kimsenin rızası olmaksızın bir başka kişinin
vücuduna dokunmaya dahi hakkı bulunmamaktadır. Sanığın müştekiye yaşattığı
bu olay hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir olay değildir.”
Diğer taraftan sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı
sağlamış olmasını, müştekinin şikayeti geri çekmiş olmasını, sanığın sabıkasız
oluşunu sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını kaydeden yargıç,
sanığı 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.