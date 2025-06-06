Haspolat Belediye Evleri’nde meydana gelen “cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel

saldırı, cinsel taciz ve ciddi darp" suçlarından yargılanan 23 yaşındaki Berkan

Etçibaşı hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde

yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Yargıç, Berkan Etçibaşı’nın 21 Mart 2024 tarihinde saat 2.3 raddelerinde

zanlının Haspolat Belediye Evleri’ndeki ikametgahı içerisinde ev arkadaşı

Ç.T.’nin elleri ve ayaklarını tutup yatak üzerine bastırarak ciddi şekilde darp

ettikten sonra bağırmaması için elleri ile ağzını kapatarak cinsel saldırıda

bulunduktan sonra, cinsel tacizde de bulunduğunu söyledi. Yargıç, fiziksel

şiddet kullanılarak işlenilen cinsel saldırı suçunun 4 yıla kadar hapis cezası

öngördüğünü söyledi.

Suçun işleniş şekline değinen yargıç, sanığın ev arkadaşı olan kadına karşı

fiziksel şiddet kullanarak yani ellerinden tutup yatak üzerine bastırarak, ona

karşı cinsel saldırı suçunu işlediğini söyledi. Yargıç kararına şöyle devam etti:

“Sanık müştekinin ağzını elleri ile kapatıp bağırmamasını sağlamış, giydiği

kıyafetleri çıkarmaya çalışmış, göğüslerini ellemiş, dudaklarını öpmüş,

yanağından ısırmıştır. Müştekinin kendi yaşadığı evde uğramış olduğu bu saldırı

oldukça ciddi ve vahimdir. Hiç kimsenin rızası olmaksızın bir başka kişinin

vücuduna dokunmaya dahi hakkı bulunmamaktadır. Sanığın müştekiye yaşattığı

bu olay hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir olay değildir.”

Diğer taraftan sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı

sağlamış olmasını, müştekinin şikayeti geri çekmiş olmasını, sanığın sabıkasız

oluşunu sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını kaydeden yargıç,

sanığı 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.