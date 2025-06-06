Girne ve Esentepe’de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonunda, 48
yaşındaki şahsın aracında ve ikametgahında, kalaşnikof marka silah, patlayıcı
madde ve uyuşturucu madde bulundu. Söz konusu şahıs ve meseleyle bağlantısı
olduğuna inanılan 29 yaşındaki kadın tutuklandı.
Önceki gün saat 16 sıralarında, Girne ve Esentepe’de, Girne Polis
Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından yapılan
operasyon kapsamında, 48 yaşındaki isminin baş harfleri F.U. adlı bir adamın
kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldı.
Aramalarda, bir adet 7,62 mm çapında kalaşnikof marka tüfek, tüfeğe ait toplam
16 adet şarjör ile 533 adet 7,62 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 376 gram
ağırlığında hintkeneviri türü, 5 gram ağırlığında eroin türü ve 70 gram
ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, iki adet hassas
terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 775 Euro,
bin 15 ABD doları, 950 Stg ve 10 bin 420 TL nakit para bulunarak emare olarak
alındı. Şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 29 yaşındaki isminin baş
harfleri S.A. adlı kadın tutuklandı.