Girne ve Esentepe’de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonunda, 48

yaşındaki şahsın aracında ve ikametgahında, kalaşnikof marka silah, patlayıcı

madde ve uyuşturucu madde bulundu. Söz konusu şahıs ve meseleyle bağlantısı

olduğuna inanılan 29 yaşındaki kadın tutuklandı.

Önceki gün saat 16 sıralarında, Girne ve Esentepe’de, Girne Polis

Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından yapılan

operasyon kapsamında, 48 yaşındaki isminin baş harfleri F.U. adlı bir adamın

kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldı.

Aramalarda, bir adet 7,62 mm çapında kalaşnikof marka tüfek, tüfeğe ait toplam

16 adet şarjör ile 533 adet 7,62 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 376 gram

ağırlığında hintkeneviri türü, 5 gram ağırlığında eroin türü ve 70 gram

ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, iki adet hassas

terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 775 Euro,

bin 15 ABD doları, 950 Stg ve 10 bin 420 TL nakit para bulunarak emare olarak

alındı. Şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 29 yaşındaki isminin baş

harfleri S.A. adlı kadın tutuklandı.