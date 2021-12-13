Yavuz Bingöl’den türkü ziyafeti

Türkiye’nin ünlü türkücüsü Yavuz Bingöl, Girne’deki Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da sahne aldı, konuklara türkü dolu bir gece yaşattı

Girne’nin en gözde otellerinden Les Ambassadeurs, geçtiğimiz Cumartesi gecesi ünlü sanatçı Yavuz Bingöl’ü ağırladı.Les Ambassadeurs bünyesindeki Royal Marina’da sahne alan Yavuz Bingöl, konuklarını bir kez daha mest etti.Yavuz Bingöl gece boyunca anonim türküleri ile misafirlerine müzik ziyafeti çekti. Yöresel şarkılarda seslendiren Yavuz Bingöl “Mihriban”, “Nina Nay”, “Bu Gala Daşlı Gala” gibi şarkılar ile seyircilere muhteşem bir gece sundu.