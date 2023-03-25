Ünlüler bayramda servet kazanacak

Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkmaya hazırlanan birbirinden ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. Listede birinci sırayı Hadise aldı. Bayramda tek gece sahneye çıkacak olan Hadise, 2,5 milyon TL kazanacak

Ramazan Bayramı'na 1 ay kala ünlü isimlerin de sahne programları belli olmaya başladı. Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde ise dansları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Hadise yer alırken onu Gülşen ve Ebru Gündeş takip etti.Antalya'da tek konser verecek olan Hadise 2,5 milyon TL kazanacak. Ramazan Bayramı'nın iki gününde sahne alacak olan Gülşen 3 milyon TL, İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de 3 milyon TL alacak.. Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.600 bin TL600 bin TL700 bin TL1 milyon TL1 milyon TLMeslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.1,6 milyon TL2 milyon TL2 milyon TL2,5 milyon TLİstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de toplam iki konserden 3 milyon TL kazanacak.Ramazan Bayramı'nın iki gününde sahne alacak olan Gülşen de iki konserden toplam 3 milyon TL alacak.Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak.