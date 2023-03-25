Ünlüler bayramda servet kazanacak

Ramazan Bayramı'na 1 ay kala ünlü isimlerin de sahne programları belli olmaya başladı. Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde ise dansları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Hadise yer alırken onu Gülşen ve Ebru Gündeş takip etti.
Antalya'da tek konser verecek olan Hadise 2,5 milyon TL kazanacak. Ramazan Bayramı'nın iki gününde sahne alacak olan Gülşen 3 milyon TL, İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de 3 milyon TL alacak.
. Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.
SILA
600 bin TL
MELEK MOSSO
600 bin TL
KORAY AVCI
700 bin TL
MURAT BOZ
1 milyon TL
ÖZCAN DENİZ
1 milyon TL
LİNET
Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.
SİBEL CAN
1,6 milyon TL
AJDA PEKKAN
2 milyon TL
YILDIZ TİLBE
2 milyon TL
BÜLENT ERSOY
2,5 milyon TL
EBRU GÜNDEŞ
İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de toplam iki konserden 3 milyon TL kazanacak.
GÜLŞEN
Ramazan Bayramı'nın iki gününde sahne alacak olan Gülşen de iki konserden toplam 3 milyon TL alacak.
HADİSE
Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak.
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