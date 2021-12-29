Ünlü isimler yılbaşında nerede sahne alıyor?

Sanat dünyasının birçok ünlü ismi yeni yılı sahnede karşılayacak. Kuzey Kıbrıs’ta ve Türkiye’nin birçok farklı şehrinde gerçekleşecek konserlerle yılbaşı coşkusu yaşanacak.
Geceye özel mekanların hazırladığı programları ve konserleri şöyle:
KKTC
FATİH ÜREK
“2021’in son gecesinde Acapulco Resort Convention Spa Kıbrıs’da yılbaşı rüzgarı esecek. 31 Aralık 2021 yılbaşı gecesi Acapulco Otel’de Fatih Ürek ve İzmir Show Band sahne alacak. Acapulco Yılbaşı Galası, konaklama satın alan misafirler için ücretsiz olacak”
HADİSE
Hadise, Lefkoşa’da bulunan Concorde Tower’ın ‘Yeni Yıl Galası’nda sevilen şarkılarını seslendirecek.
KORAY AVCI
Koray Avcı, yılbaşı akşamı Limak Cyprus Deluxe Otel’de sevenlerinin karşısına çıkacak. Türkiye’den uçuş, 4 gün 3 gece konaklama kişi başı 8315 TL.
TAN
Tan Taşcı, yılbaşı özel gala programıyla Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Otel’de sahne alacak. 4 gün 3 gece konaklama ve uçuş dahil gecenin kişi başı fiyatı 7995 TL.
AŞKIN NUR YENGİ
Aşkın Nur Yengi, dünden bugüne sevilen şarkılarını Bafra’da yer alan Kaya Artemis Resort Otel’de seslendirecek. Programın Türkiye’den uçuş, 4 gün 3 gece konaklama fiyatı kişi başı 8850 TL.
ZARA
Zara, yeni yılın ilk dakikalarında Girne’deki Savoy Ottoman Palace sahnesinde olacak. Sanatçıyı izlemek için kişi başı fiyat 500 TL. Eğer otelde bir gece konaklayacaksınız fiyat 100 Euro.
EBRU YAŞAR
Ebru Yaşar, yeni yıl gecesi Girne’deki Vuni Palace Hotel & Viva Gazino’da hayranlarının karşısına çıkacak. Sanatçı öncesi Nil Karataş sahne alacak. Konaklamalı olarak satılan gecenin biletleri tükendi.
ÖZCAN DENİZ
Özcan Deniz, hayranlarının karşısına Girne’deki Elexus Hotel’de çıkacak. Deniz’in yılbaşı programının fiyatı 1500 TL. Eğer otelde bir gece de konaklamak isterseniz kişi başı fiyat 5 bin TL.
ALİŞAN
Alişan, 31 Aralık gecesi programıyla Girne’deki Chamada Prestige Hotel’de özel bir sahne performansı sergileyecek. Etkinliğin rezervasyonları devam ediyor.
FUNDA ARAR
Funda Arar, Girne’deki Kaya Palazzo Resort’ta yeni yıla geri sayım yapacak. Program kapsamında uçuş ve 4 gün 3 gece konaklamanın kişi başı fiyatı 11.500 TL.
EBRU GÜNDEŞ
Ebru Gündeş, yeni yılı Bafra’daki Concorde Luxury Resort’un sahnesinde karşılayacak. Sanatçıyı izlemek isteyenler kişi başı 6 bin TL ödeyecek. Gidiş geliş uçuş, 4 gün 3 gece konaklama ve gala gecesi ise 18 bin TL.
DENİZ SEKİ
Deniz Seki, sevilen şarkılarını Mağusa’daki Salamis Bay Conti Hotel’de seslendirecek. 3 gün 2 gece konaklamalı programın kişi başı fiyatı 5189 TL.
NALAN
Nalan, dünden bugüne dillere dolanan şarkılarını Girne’deki Lord’s Palace Hotel’de söyleyecek. 3 gün 2 gece konaklama programın kişi başı fiyatı 6405 TL.
SERKAN KAYA
Serkan Kaya, sevilen türküleriyle Girne’deki Les Ambassadeurs Hotel’de olacak. Kaya’yla yeni yıla girmenin ücreti 1000 TL. Eğer otelde de konaklamak isterseniz fiyat, 3500 TL.
İSTANBUL
CANDAN ERÇETİN
Candan Erçetin, yeni yıl gecesi Jolly Joker Private’ta sahnede olacak. Kategorilere ayrılan gecede kişi başı 1100 TL’den başlayan fiyatlarla eğlenmek mümkün.
DEMET AKALIN
Demet Akalın, 2022’yi Crowne Plaza İstanbul-Florya’da karşılayacak. Akalın, geceye özel hazırladığı repertuvarla konuklarını coşturacak. Kişi başı 1750 TL’den başlayan fiyatlarla yer ayırtmak mümkün.
AJDA PEKKAN
Ajda Pekkan Yılbaşı gecesi Günay Restaurant’ta sahneye çıkacak. Pekkan’ı en ön masadan izlemenin kişi başı fiyatı 10 bin TL.
SEDA SAYAN
Seda Sayan, Yeşilköy Luvia’da konser verecek. Sayan’lı eğlence fiyatı 1500 TL’den başlıyor.
İZEL
Şarkıcı İzel, yeni yılı Holiday Inn Istanbul Airport’ta karşılayacak. Mekanda eğlence fiyatı kişi başı 699 TL’den başlıyor.
HÜLYA AVŞAR-BURAK KUT
Hülya Avşar ve Burak Kut, Maslak Yeni Gazino’da sahneye çıkacak. Mekanda eğlencenin kişi başı en düşük fiyatı 1500 TL.
AFYON
Işın Karaca
Işın Karaca, sevilen şarkılarını Jura Hotels Afyon Termal’de seslendirecek. 3 gün 2 gece konaklamalı programın 2 kişilik fiyatı 5450 TL.
BOLU
Bülent Ersoy
Yeni yıla Bülent Ersoy’la girmek isteyenler Hampton by Hilton Bolu’da olacak. Geceye özel bir menü de sunan yılbaşı eğlencesinin bir kişilik fiyatı 1500 TL. Eğer otelde konaklamak isterseniz kişi başı fiyat 2500 TL
İZMİR
Buray
Buray, yeni yılın ilk dakikalarını Kaya İzmir Thermal Otel’in sahnesinde karşılayacak. Sanatçıyı dinlemenin bedeli ise 1000 TL.
AYŞEGÜL ALDİNÇ
Ayşegül Aldinç, sevilen şarkılarını Swissôtel Büyük Efes’te seslendirecek. Sanatçı, Garo Mafyan ve Turbulence Orkestrası ile yılbaşı sahnesinde olacak. Gecenin başlangıcını da Seran Bilgi yapacak. Gecenin biletleri 1749 TL’den başlıyor.
LEVENT YÜKSEL
Levent Yüksel, 90’lardan bugüne dillere dolanan şarkılarını yılbaşı gecesi Kaya İzmir Thermal&Convention seslendirecek. Gecenin kişi başı fiyatı 1000 TL.
KONYA
İREM DERİCİ
İrem Derici, Grand Millenium Hotel’de gala konseri verecek. Derici’nin eğlenceli performansını 10 kişilik masalarda izlemek isteyenlerin biletleri 1110 TL’den başlıyor.
ANTALYA
SELAMİ ŞAHİN
Selami Şahin, klasikleşmiş şarkılarını Nirvana Cosmopolitan’da seslendirecek. Otelde 3 gün 2 gece konaklama iki kişilik fiyat 4100’den başlıyor.
SAKARYA
YILDIZ TİLBE
Yıldız Tilbe, Premier INN Hotel’de 2022’yi karşılayacak. Gecenin kişi başı fiyatı 2500 TL, konaklamak isteyenler 4500 TL ödeyecek.