Ünlü isimler yılbaşında nerede sahne alıyor?

Sanat dünyasının birçok ünlü ismi yeni yılı sahnede karşılayacak. Kuzey Kıbrıs’ta ve Türkiye’nin birçok farklı şehrinde gerçekleşecek konserlerle yılbaşı coşkusu yaşanacak.

“2021’in son gecesindeAcapulco Resort Convention Spa Kıbrıs’da yılbaşı rüzgarı esecek. 31 Aralık 2021 yılbaşı gecesi Acapulco Otel’de Fatih Ürek ve İzmir Show Band sahne alacak. Acapulco Yılbaşı Galası, konaklama satın alan misafirler için ücretsiz olacak”Hadise, Lefkoşa’da bulunan Concorde Tower’ın ‘Yeni Yıl Galası’nda sevilen şarkılarını seslendirecek.Koray Avcı, yılbaşı akşamı Limak Cyprus Deluxe Otel’de sevenlerinin karşısına çıkacak. Türkiye’den uçuş, 4 gün 3 gece konaklama kişi başı 8315 TL.Tan Taşcı, yılbaşı özel gala programıyla Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Otel’de sahne alacak. 4 gün 3 gece konaklama ve uçuş dahil gecenin kişi başı fiyatı 7995 TL.Aşkın Nur Yengi, dünden bugüne sevilen şarkılarını Bafra’da yer alan Kaya Artemis Resort Otel’de seslendirecek. Programın Türkiye’den uçuş, 4 gün 3 gece konaklama fiyatı kişi başı 8850 TL.Zara, yeni yılın ilk dakikalarında Girne’deki Savoy Ottoman Palace sahnesinde olacak. Sanatçıyı izlemek için kişi başı fiyat 500 TL. Eğer otelde bir gece konaklayacaksınız fiyat 100 Euro.Ebru Yaşar, yeni yıl gecesi Girne’deki Vuni Palace Hotel & Viva Gazino’da hayranlarının karşısına çıkacak. Sanatçı öncesi Nil Karataş sahne alacak. Konaklamalı olarak satılan gecenin biletleri tükendi.Özcan Deniz, hayranlarının karşısına Girne’deki Elexus Hotel’de çıkacak. Deniz’in yılbaşı programının fiyatı 1500 TL. Eğer otelde bir gece de konaklamak isterseniz kişi başı fiyat 5 bin TL.Alişan, 31 Aralık gecesi programıyla Girne’deki Chamada Prestige Hotel’de özel bir sahne performansı sergileyecek. Etkinliğin rezervasyonları devam ediyor.Funda Arar, Girne’deki Kaya Palazzo Resort’ta yeni yıla geri sayım yapacak. Program kapsamında uçuş ve 4 gün 3 gece konaklamanın kişi başı fiyatı 11.500 TL.Ebru Gündeş, yeni yılı Bafra’daki Concorde Luxury Resort’un sahnesinde karşılayacak. Sanatçıyı izlemek isteyenler kişi başı 6 bin TL ödeyecek. Gidiş geliş uçuş, 4 gün 3 gece konaklama ve gala gecesi ise 18 bin TL.Deniz Seki, sevilen şarkılarını Mağusa’daki Salamis Bay Conti Hotel’de seslendirecek. 3 gün 2 gece konaklamalı programın kişi başı fiyatı 5189 TL.Nalan, dünden bugüne dillere dolanan şarkılarını Girne’deki Lord’s Palace Hotel’de söyleyecek. 3 gün 2 gece konaklama programın kişi başı fiyatı 6405 TL.Serkan Kaya, sevilen türküleriyle Girne’deki Les Ambassadeurs Hotel’de olacak. Kaya’yla yeni yıla girmenin ücreti 1000 TL. Eğer otelde de konaklamak isterseniz fiyat, 3500 TL.Candan Erçetin, yeni yıl gecesi Jolly Joker Private’ta sahnede olacak. Kategorilere ayrılan gecede kişi başı 1100 TL’den başlayan fiyatlarla eğlenmek mümkün.Demet Akalın, 2022’yi Crowne Plaza İstanbul-Florya’da karşılayacak. Akalın, geceye özel hazırladığı repertuvarla konuklarını coşturacak. Kişi başı 1750 TL’den başlayan fiyatlarla yer ayırtmak mümkün.Ajda Pekkan Yılbaşı gecesi Günay Restaurant’ta sahneye çıkacak. Pekkan’ı en ön masadan izlemenin kişi başı fiyatı 10 bin TL.Seda Sayan, Yeşilköy Luvia’da konser verecek. Sayan’lı eğlence fiyatı 1500 TL’den başlıyor.Şarkıcı İzel, yeni yılı Holiday Inn Istanbul Airport’ta karşılayacak. Mekanda eğlence fiyatı kişi başı 699 TL’den başlıyor.Hülya Avşar ve Burak Kut, Maslak Yeni Gazino’da sahneye çıkacak. Mekanda eğlencenin kişi başı en düşük fiyatı 1500 TL.Işın Karaca, sevilen şarkılarını Jura Hotels Afyon Termal’de seslendirecek. 3 gün 2 gece konaklamalı programın 2 kişilik fiyatı 5450 TL.Yeni yıla Bülent Ersoy’la girmek isteyenler Hampton by Hilton Bolu’da olacak. Geceye özel bir menü de sunan yılbaşı eğlencesinin bir kişilik fiyatı 1500 TL. Eğer otelde konaklamak isterseniz kişi başı fiyat 2500 TLBuray, yeni yılın ilk dakikalarını Kaya İzmir Thermal Otel’in sahnesinde karşılayacak. Sanatçıyı dinlemenin bedeli ise 1000 TL.Ayşegül Aldinç, sevilen şarkılarını Swissôtel Büyük Efes’te seslendirecek. Sanatçı, Garo Mafyan ve Turbulence Orkestrası ile yılbaşı sahnesinde olacak. Gecenin başlangıcını da Seran Bilgi yapacak. Gecenin biletleri 1749 TL’den başlıyor.Levent Yüksel, 90’lardan bugüne dillere dolanan şarkılarını yılbaşı gecesi Kaya İzmir Thermal&Convention seslendirecek. Gecenin kişi başı fiyatı 1000 TL.İrem Derici, Grand Millenium Hotel’de gala konseri verecek. Derici’nin eğlenceli performansını 10 kişilik masalarda izlemek isteyenlerin biletleri 1110 TL’den başlıyor.Selami Şahin, klasikleşmiş şarkılarını Nirvana Cosmopolitan’da seslendirecek. Otelde 3 gün 2 gece konaklama iki kişilik fiyat 4100’den başlıyor.Yıldız Tilbe, Premier INN Hotel’de 2022’yi karşılayacak. Gecenin kişi başı fiyatı 2500 TL, konaklamak isteyenler 4500 TL ödeyecek.