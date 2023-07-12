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Ülfet, Kıbrıs’ta bir ilke imza attı

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Ülfet, Kıbrıs’ta bir ilke imza attı
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Girne’de yeni nesil meyhane konseptinde hizmete başlayan ve kısa zamanda eğlenceseverlerin vazgeçilmez mekanı olmayı başaran Ülfet, bir ilke daha imza attı. Ülfet Shu çatısı altında yeni nesil meyhane Ülfet, Ülfet beach, Ovis coffes ve Ülfet Bangkok konuklarını ağırlamaya başladı. Ülfet mekan tasarımı ve eğlence anlayışıyla Girne’nin göz bebeği olmayı başardı.

Konuklar Ülfet’te saat 22.00’ye kadar sohbet edip yemek yerken, saat 22.00’de tüm ışıklar sönüyor, ziller dağıtılıyor ve Evren Kerem sahneye çıkıyor. “Eğlenceye hazırmısın Ülfet!” naraları ile Gong’a vuruyor ve eğlence başlıyor. Ülfet bir kadın ismi. Tanışmak, kaynaşmak, görüşüp konuşmak, sohbet etmek anlamlarını taşıyor. Shu ise çince ait olmak, ayrıca modern, şanslı, neşeli, özenli gibi anlamlar taşıyor.

Ülfet Shu’nun gecesi ayrı gündüzü ayrı bir fark yaratıyor. Konuklar gündüz plajda denizin ve güneşin tadını çıkarırken, akşam ise Ülfet restorantta eğlenmeye devam ediyor.

Ülfet Shu’nun direktörlüğünü Cyprus Royal Turizm ve Fly KHY ortakları; Rauf Denktaş, Nusret Polat ve Mehmet Yücel yaparken, mekanın işletme müdürlüğünü ise Kıbrıs’ın tanınan simalarından Evren Kerem yürütüyor.
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