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Sıla’dan Les Ambassadeurs Hotel’de müzik ziyafeti

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Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Sıla, Les Ambassadeurs Hotel Casino’da hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sundu

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Sıla’dan Les Ambassadeurs Hotel’de müzik ziyafeti
Les Ambassadeurs Hotel Casino’da geçtiğimiz Cumartesi akşamı hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı Sıla, muhteşem bir geceye imza attı.

Sahne performansı ve sesi kadar şıklığıyla da göz dolduran sanatçı, pop müziğine damgasını vuran şarkılarını gece boyunca hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Geniş ve özel repertuarıyla konuklarına unutulmaz bir konser ziyafeti sunan Sıla, büyük beğeni toplarken; enerjisiyle unutulmaz bir geceye imza attı.
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