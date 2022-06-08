Şevval Sam mest etti

Colony Hotel bünyesinde bulunan The House’ta sahne alan Şevval Sam, izleyenleri kendisine hayran bıraktı

TV dizilerinde oyunculuğu kadar müzikteki başarılı sahne çalışmalarıyla da adından söz ettiren Şevval Sam, Girne Colony Hotel bünyesinde bulunan The House’ta verdiği konserinde hayranları ile bir araya geldi.Ünlü sanatçı yüksek enerjisi ile söylediği şarkılar ve mini şovlarla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.İki saat kadar süren konserinde söylediği şarkılar ile başarılı bir sahne performansı sergileyen sanatçı, yüksek enerjisi ve sıcak tavırları ile adeta izleyenleri büyüledi.