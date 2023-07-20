Pera Mackenzie’de görkemli birinci yıl kutlaması

Kuzey Kıbrıs’ın seçkin dinlenme ve eğlence mekanı Pera Mackenzie birinci yılı düzenlediği etkinlikle kutladı.Lezzet durağı restoranları, plaj ve havuzu, özel partileriyle ülkenin en önemli çekim merkezini yaratan Pera Mackenzie yeni yaşı için özel bir program hazırladı.İskele’nin en özel kıyı şeridine yeni bir yaşam alanı kazandıran Pera, özel bir programla misafirleriyle buluştu.Dj. Retrovision'un sahne aldığı 1'inci yıl partisinde özel şovlar sunulurken; Erimtnd, Muratkan ve Barış Pulat sahne aldı.Pera Mackenzie son bir yılda dünyanın dört bir yanından binlerce kişiye pırıl pırıl turkuaz denizinde özel anlar yaşattı, farklı lezzetler sundu.Pera Mackenzie Restaurant yenilikçi sunumuyla, dünya mutfağına modern bir yorum getirdi.NorthernLAND ailesinin en önemli yatırımlarından biri olan Pera Mackenzie, plajı ve havuzunda doğallıkla konforu bütünleştirdi.Müzik, dans, yemek ve eğlence dolu unutulmaz anların yaşandığı Pera Mackenzie konseptinde bir yıl geride kaldı. Yeni senede kaliteli hizmet ve eğlence anlayışına yönelik hedefler daha da yükseldi.