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Nostalji Kraliçesi ile muhteşem gece

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Muazzez Ersoy, Merit Lefkoşa Hotel & Casino sahnesindeydi

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Nostalji Kraliçesi ile muhteşem gece
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Muazzez Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Merit Lefkoşa Hotel & Casino'da sahnedeydi. Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi, büyük bir coşkuyla muhteşem şarkılarını seslendirdi, 29 Ekim kutlamasını adeta şölene çevirdi.


29-30 Ekim tarihlerinde, 2 gece üst üste Merit Lefkoşa Hotel & Casino'da sahneye çıkan Muazzez Ersoy, "Pandemi elinden ne geliyorsa yaptı. Bizi ayrı düşürdü, uzaklaştırdı. Sahnemi özledim, müziği özledim, sizleri özledim, Kıbrıs'ı özledim. Özledim de özledim!" deyince salonda alkış koptu.


Merit Lefkoşa Hotel & Casino'nun 13. yılını sahnede yöneticilerle birlikte kesilen pastayla kutlayan Muazzez Ersoy,  gecenin sonunda Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşını, ellerinde Türk ve Kıbrıs bayraklarıyla tüm salonla birlikte seslendirdi.
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