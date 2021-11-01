Nostalji Kraliçesi ile muhteşem gece

Muazzez Ersoy, Merit Lefkoşa Hotel & Casino sahnesindeydi

Muazzez Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Merit Lefkoşa Hotel & Casino'da sahnedeydi. Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi, büyük bir coşkuyla muhteşem şarkılarını seslendirdi, 29 Ekim kutlamasını adeta şölene çevirdi.29-30 Ekim tarihlerinde, 2 gece üst üste Merit Lefkoşa Hotel & Casino'da sahneye çıkan Muazzez Ersoy, "Pandemi elinden ne geliyorsa yaptı. Bizi ayrı düşürdü, uzaklaştırdı. Sahnemi özledim, müziği özledim, sizleri özledim, Kıbrıs'ı özledim. Özledim de özledim!" deyince salonda alkış koptu.Merit Lefkoşa Hotel & Casino'nun 13. yılını sahnede yöneticilerle birlikte kesilen pastayla kutlayan Muazzez Ersoy, gecenin sonunda Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşını, ellerinde Türk ve Kıbrıs bayraklarıyla tüm salonla birlikte seslendirdi.