Modeller çamurun içerisinde birbirleriyle güreştiler

New York Moda Haftası'na damga vuran defile

Yaratıcılığının limitlerini zorlayarak Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi CFDA'dan Yılın Yükselen Tasarımcısı ödülünü alan Elana Valez, geçen yıl aldığı ödülün hakkını veren bir defileye imza attı. Bu yıl New York Moda Haftası'nda defile yapan Valez konseptini çamur teması üzerine kurdu. 2024 İlkbahar/Yaz kreasyonunu görücüye çıkartan Valez defilesinde modelleri çamurlu kaplı bir podyum üzerinde adeta güreştirdi. Çamura bulanan modellerin görüntüleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı