Merit’te Karadeniz rüzgarı esti

Merit Lefkoşa ve Merit Liman Otel Casino’da sahne alan Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ekin Uzunlar, muhteşem performansı ile göz doldurdu

Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar, bayramın üçüncü gecesi Merit Lefkoşa Hotel&Casino’da, dördüncü gecesi ise Merit Liman Otel Casino’da sahne aldı.



Ekin Uzunlar, iki konserinde de dinleyenleri iki saat boyunca seslendirdiği parçalarla eğlendirdi.



Salonu dolduran müzik severlere arka arkaya sevilen şarkılarının yanı sıra kendi performansını da sergileyen Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar, dinleyicilerden bol bol alkış aldı.



