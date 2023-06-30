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Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
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Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı

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Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
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Merit Royal Diamond Otel’inbayram özel konserleri arabesk ve fantezi müziğinin başarılı ismi Özcan Deniz ile devam etti. Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuğu ile de ün yapan Özcan Deniz, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, Merit Royal Diamond’da hayranlarıyla buluştu.

Görkemli ambiyansı ile son dönemlerin en gözde mekânıKarpaz Balo Salonu’nda sahne alan ünlü şarkıcı, iki bini aşkın seveninehafızalardan silinmeyecek bir bayram eğlencesi yaşattı.

Sahneye en hit şarkılarından “Yalan mı” ile çıkan Özcan Deniz, spor şıklığı ile göz doldurdu. “Bugün bayram ve hepimiz eğlenip coşalım. Hoş geldiniz, şeref verdiniz” diyerek konuklarını selamlayan ünlü sanatçı, kalabalık hayran kitlesi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Işık şovları ile adeta görsel bir şölene dönüşen konserinde tempoyu bir an olsun düşürmeyen Özcan Deniz,enerjik sahne performansı ve samimi sohbetleriyle büyük beğeni topladı.

Gece boyunca yaptığı esprilerle salonu kahkahalara boğan ünlü şarkıcı, “Eğlencenin ilk kuralı, sanatçının şarkılarına eşlik etmektir” diyerek en sevilen eski ve yeni parçalarını hayranları ile birlikte seslendirdi. Güçlü sesi ve yorumuylaMerit Royal Diamond Otel’de bayrama damga vuran Özcan Deniz, unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.


Etiketler; #Merit Royal Diamond #Özcan Deniz #bayram
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