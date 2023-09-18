banner913
banner932
23 0
Bir haftada 14 yangın çıktı
Bir haftada 14 yangın çıktı
10 0
 
ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
15 0
Kamuda tek tip mesai uygulaması bugün başladı
Kamuda tek tip mesai uygulaması bugün başladı
18 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
148 0
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
14 0
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
24 0
banner964

Merit Royal Diamond'ta, Nancy Ajram ile Ortadoğu rüzgarı esti

banner476

banner974
Merit Royal Diamond'ta, Nancy Ajram ile Ortadoğu rüzgarı esti
banner971
Arap dünyasının ünlü isimlerini sahnesinde ağırlayan Merit Royal Diamond Otel’in Eylül ayı konserleri, Orta Doğu’nun pop ikonu Nancy Ajram ile devam etti. Cumartesi akşamı hayranları ile Kuzey Kıbrıs’ta Merit Royal Diamond sahnesinde buluşan Lübnanlı sanatçı Nancy Ajram, yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.  

Mavi ışıltılı kostümü ile göz kamaştıran Nancy Ajram; zarafeti, güzelliği ve sesi ile hayranlarını adeta büyüledi.  Merit Royal Diamond’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Nancy Ajram, “Merit’in yeni oteli çok güzel olmuş, çok tebrik ederim. Meritlerde sürekli sahne alıyorum ve her seferinde ayrı bir heyecan duyuyorum. Bugün burada beni sevenlerimle buluşturan Merit ailesine çok teşekkür ederim” dedi.

Hareketli şarkıları ile misafirlerini gece boyunca doyasıya dans ettiren Nancy Ajram, romantik parçaları ile de duygusal anlar yaşattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü sanatçı, sevenleri ile bol bol fotoğraf da çektirdi.

 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.