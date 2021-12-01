Korhan’la unutulmaz bir gece

Kuzey Kıbrıs'ta eğlence hayatının vazgeçilmez ismi Korhan Saygıner uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluştu.Merit Park Hotel bünyesindeki Letafet Bar'da gerçekleşen konserde kalabalık programda konuklara yine tam anlamıyla müzik ziyafeti sunuldu.Korhan Saygıner, coşkulu misafir kitlesiyle birlikte muhteşem bir geceye damgasını vurdu.Pandemi tedbirleri çerçevesinde düzenlenen programda konuklara yine tam anlamıyla müzik ziyafeti sunuldu. Korhan Saygıner en sevilen parçalarını seslendirerek konuklarla hasret giderdi